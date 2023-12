Il Cinquino alla conquista dell’America, che storia. Un microbo elettrico nel Paese degli enormi pick-up e delle altrettanto esagerate berline, che storia.

Il Cinquino alla conquista dopo il primo flop (sconcertante) di 10 anni

La 500e non è mai riuscita a scalare le classifiche mondiali delle elettriche più vendute. Senza l’Asia e le Americhe impossibile competere con Tesla e le cinesi. Ora finalmente la piccola Fiat sbarca negli Stati Uniti, con la speranza di prendersi una rivincita rispetto alla prima, sconcertante avventura. All’epoca Fiat non era ancora sotto l’ombrello di Stellantis e aveva appena rilevato dal fallimento la Chrysler a costo zero. Barack Obama aveva però posto una condizione a Sergio Marchionne: investire in almeno un modello elettrico da vendere negli USA. Ecco perché, 10 anni fa, fu progettata e prodotto la prima 500 elettrica, versione a batterie del Cinquino stradale dell’epoca, con 84 miglia (135 km) di autonomia. Marchionne ingoiò il rospo, ma non si negò un’uscita condita della sua proverbiale franchezza: “Spero che voi non abbiate intenzione di comprarla! Ogni 500e venduta ci perdiamo 14.000 dollari”, rispose a chi gli chiedeva della piccola Fiat elettrica.

Prezzo fissato a 32.500 dollari

Per qualche anno quella prima 500e rimase in vendita, con risultato tutt’altro che disprezzabili. Ci fu anche chi, come Gianfranco Pizzuto, iniziò a importarla in Europa. Poi è iniziata tutta un’altra storia: Marchionne è morto, la Fiat con tutto il resto di FCA è passato sotto il controllo di Stellantis e di quella piccola elettrica si sono perse le tracce. Ora, a riportarla negli States, per ironia della sorte è uno degli uomini che più furono vicini a Marchionne, quell’Olivier Francois che è a capo della marca Fiat. Ed è un ritorno che non passa sotto silenzio: il più importante sito ‘elettrico’ americano ha dedicato al Cinquino una articolo piuttosto affettuoso. Spiegando che toccherà proprio alla 500e risollevare le vendite decisamente modeste del marchio torinese negli USA. Il prezzo sarà di 32.500 dollari, 29.800 euro, diventando una delle elettriche meno costose sul mercato americano.

Il Cinquino alla conquista della Grande Mela: comunque vada…

È da presumere che la distribuzione si concentri soprattutto nelle grandi città, a partire da New York e Los Angeles. Puntando anche sugli aspetti modaioli della 500e e del made in Italy. Difficile che si vada a cercare clienti nelle grandi pianure, dove imperano gli enormi pick-up a benzina. Per l’Italia è comunque una bellissima notizia: parliamo di un’auto interamente progettata e costruita a Torino, con una storia di successo che va avanti senza soste dal 1957. Il sito ufficiale di Fiat USA dà appuntamento a martedì 5 dicembre per svelare tutti i dettagli di questo piccolo grande ritorno. Comunque vada, sarà un successo.