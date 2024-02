Il finto connettore per parcheggiare nelle ricariche: ci mancava solo questa per complicare una situazione già complicata di suo. Una furbata che ci segnala Lele Forba, un lettore. Patrick ci gira invece l’ennesima bufala che gira in rete, dal titolo: “Ford, Toyota e Renault abbandonano l’elettrico”.

Il finto connettore per fingere di ricaricare: ci mancava solo questa…

La segnalazione di Lele sembrava incredibile e invece abbiamo trovato conferma in un articolo su Fanpage. Si racconta appunto di falsi connettori in vendita su diversi siti di e-commerce con prezzi che vanno da 8 a 159 euro.

Hanno una normale presa lato colonnina, mentre l’altro estremo del cavo viene infilato nell’auto aprendo lo sportellino che richiude il serbatoio. In questo modo si dà l’idea che l’auto stia ricaricando, anche se in realtà sulla colonnina si può vedere che nessuna operazione è in corso. Fanpage riferisce che sui social da tempo circolano video dimostrativi per spiegare come fingere di ricaricare, per esempio su Reddit: “Basta attaccare questo connettore falso e trovi subito parcheggio“.

Si sa che il Codice della Strada prescrive che sia multato per divieto di sosta per chi piazza l’auto davanti alla colonnina senza ricaricare. Vorremmo sapere se, in questo caso, si rischia qualcosa di peggio, trattandosi di una truffa operata con oggetti che dovrebbero essere ritirati dal commercio.

Ma già è raro che le Polizie Locali intervengano per multare chi sosta indebitamente. Si può pretendere che riconoscano anche i cavi fasulli (salvo apposita segnalazione)?

E sui social gira la bufala che “Ford, Toyota e Renault abbandonano l’elettrico”

Oltre a questi sconcertanti aggeggi, in rete si trovano continuamente notizie inventate di sana pianta al solo scopo di screditare l’auto elettrica. Da ultimo un cartello postato con grande evidenza su Facebook annuncia: “Ford, Toyota e Renault abbandonano l’elettrico“. La segnalazione ci è arrivata dall’amico Patrick Droulers ed è solo un esempio della disinformazione che regna sui social. C’è un accanimento che è secondo solo alle campagne di odio che hanno accompagnato l’arrivo dei vaccini durante la pandemia.

Che si tratti di una notizia completamente falsa è dimostrato già da un dato. La pubblicazione su Facebook, infatti, è avvenuta alla vigilia di un evento che segna invece il grande rilancio della Renault nelle auto a batteria. Ovvero la presentazione al Salone di Ginevra della nuova R5. Idem dicasi per Ford e Toyota, che annunciano continuamente nuovi modelli elettrici. Ma la gente abbocca…

