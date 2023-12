Il Cybertruck non arriva? Se lo fa in legno…

Il Cybertruck non arriva? Un artista vietnamita, ispirato dalle avveniristiche forme della nuova Tesla, ha deciso di costruirselo da sé, quasi tutto in legno.

Il Cybertruck non arriva? In 100 giorni ecco la copia

Il Cybertruck non arriva? Se lo fa lui in legno…

Succede di tutto attorno al fenomeno Tesla e al mito di Elon Musk, personaggio detestato da molti, ma amatissimo tra i fans della marca americana. L’ultima trovata è di un artista e Youtuber vietnamita specializzato in oggetti di legno, che in soli 100 giorni ha realizzato una copia dell’ultimo modello, il Cybertruck. Non si tratta di un’opera statica, ma di una copia marciante con tanto di motore elettrico, anche se non omologata per circolare su strada. Il risultato (con il lavoro preparatorio che l’ha preceduto) si può vedere nel video sopra, pubblicato su YouTube. Con l’artista, che si firma ND-Woodworking Art, all’opera con il telaio in metallo e la carrozzeria tutta formata da pannelli di legno. Non pago della sua realizzazione, l’estroso artista vietnamita ha realizzato anche una copia in legno del Cyberquad, altro veicolo Tesla. Con il quale far divertire(si spera solo in giardino) il figlioletto che compare nel video.

Perfettamente marciante, una chicca per gli appassionati del fai-da-te

Il filmato è una vera chicca per gli appassionati del fai-da-te. L’artista mostra produzione e montaggio di ogni componente, fino al risultato finale e all’uscita su strada. Quest’ultima sconsigliabile in Italia su veicoli non omologati, se non a rischio di sanzioni molto pesanti. L’autore del clone del Cybertruck assicura comunque che non ha realizzato questa opera a scopo di lucro. Vorrebbe donarla a Elon Musk o, se il patron è irraggiungibile, a Tesla, magari per essere esposta in un futuro museo aziendale. Quanto all’originale, sta muovendo i primi passi sul mercato, a poche settimane dal via della commercializzazione. Ora si tratta di verificare quanti delle centinaia di migliaia di americani che avevano effettuato un pre-ordine, non vincolante, tramuteranno la prenotazione in acquisto. Ricordiamo che la versione d’attacco, con poco più di 400 km di autonomia, costa 60.990 dollari, al cambio attuale circa 56.250 euro.