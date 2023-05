Il complottista pentito: se il giornalista fa disinformazione…

Questa è la storia (lui parla di sfogo) di Fabio, complottista pentito e oggi, da studente di Ingegneria Meccanica, convinto sostenitore della mobilità elettrica. E’ deluso e frustrato dalla reazione di un giornalista no-watt quando ha tentato di smontare le sue fake new. Pubblichiamo il suo racconto, convinti che rappresenti i sentimenti di tanti nostri lettori.

di Fabio Pagliuca

Vi scrivo per riportarvi una recente esperienza nella quale un qualsiasi promotore della mobilità elettrica, prima o poi si ritrova. Mi riferisco ovviamente alla disinformazione, ai dubbi e agli stereotipi che deve sorbire un qualunque proprietario di auto elettrica.

Ho smontato le sue fake new: mi ha insultato

In particolare mi è capitato di intrattenere recentemente una conversazione su Instagram con un giornalista, che non cito, che pubblica spesso sulle varie piattaforme social video atti a screditare il mondo elettrico. Nei messaggi, oltre a spiegare come stanno effettivamente i fatti, sottolineavo come i contenuti e le tesi che espone nei video siano mendaci, faziosi e privi di argomentazioni e fonti.

Come risposta ho prontamente ricevuto l’accusa di peccare di presunzione e di sostenere solo “sciocchezze”; peccato però che non abbia replicato ad un solo argomento posto in discussione.

Mi capita spesso di parlare di questo mondo con chiunque. La maggior parte delle persone nutre qualche dubbio o un po’ di diffidenza, ma spesso rimangono aperte al dialogo. Poi invece arriva il complottista con il quale è impossibile comunicare… Finché si tratta di gente comune lo posso tollerare, ma quando capita a giornalisti rimango estremamente deluso. Spesso perché i servizi o gli articoli sono privi di analisi scientifica.

Da ex complottista provo ancora a dialogare con loro

Un paio di anni fa, quando avevo 15/16 anni ed ero più giovane ed ingenuo, ho avuto pure io la mia fase complottista che si è risolta velocemente andando ad informarmi meglio, questo perché sono molto interessato alle auto.

Oggi infatti studio Ingegneria Meccanica e sono un forte promotore di questa realtà, al punto che due anni e mezzo fa ho convinto mio padre ad acquistare un veicolo elettrico (oggi, a detta sua, uno dei suoi migliori acquisti).

A ripensarci oggi mi viene da ridere: credevo fortemente nell’idrogeno, nei combustibili sintetici o credevo all’esistenza di “poteri forti”… Non negherò mai di aver avuto quel passato, soprattutto perché ero più giovane ed immaturo e forse, in un certo senso per la giovane età, perdonabile o comprensibile. Ma in qualche modo, aver avuto quel periodo, mi permette di capire un complottista e come provare a dialogare con lui. Però è veramente triste che questi comportamenti siano rilevabili nel mondo del giornalismo, come è già capitato in passato anche in trasmissioni televisive note e con molto seguito.

Ho voluto usare questa mail come una sorta di sfogo, però credo che di fronte a questi fatti sia importante mantenere la comunità elettrica unita per non smettere di combattere la disinformazione.