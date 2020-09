Il clima cambia davvero, “lo vedo nel mio Alto Adige”

Il clima cambia davvero. Questa volta non è uno scienziato a dirlo, ma un comune cittadino che da anni osserva quel che succede nel suo Alto Adige.

di Mauro B. Casagrande

“ N on voglio entrare nella polemica dei negazionisti o di chi, viceversa, terrorizza per le conseguenze sui cambiamenti climatici. Vi scrivo da Bolzano, ma ho abitato in Val Pusteria dal 1960 al 1981 e vivo queste montagne da quando ero bambino”.

“Abitando in Alto Adige e frequentando le montagne, ghiacciai compresi. Posso garantirvi che le lingue verso valle si fermano oramai, salvo rare eccezioni o esposizioni, a 3000 metri. E lo spessore si riduce di anno in anno, senza tregua. Ho 60 anni e ricordo che negli anni ’60 in Val Pusteria sul versante nord dai 1000 m. in su, la neve rimaneva in alcuni punti fino ai primi giorni di maggio”.

“Non era rarissimo che nevicasse in Valle anche a fine aprile o le prime nevicate in autunno avvenissero a fine ottobre. Ora invece, con il contributo delle correnti sciroccali (eventi rarissimi, se non eccezionali, in passato) ho visto piovere in pieno inverno sulle piste da sci fino a 2100 m. E non sono più eventi rari. Si può pensare tutto quello che si vuole, ma questi sono fatti che personalmente mi preoccupano . Che cosa fare non lo so, perché non sono uno scienziato.

Vedo cose che mi fan pensare: non c’è più tempo

Ma una cosa è certa, per salvare il salvabile qualcosa bisogna fare o i nostri figli o nipoti per dissetarsi dovranno usare l’acqua di mare. Ricordo molti altri aspetti che mi fanno pensare che qualcosa stia cambiando in modo repentino. E forse imprevisto anche dagli esperti che seguono in modo scientifico le modificazioni del clima. Non vorrei essere frainteso, semplicemente per passione mi interesso e di montagna da un lato e di meteorologia dall’altro. E ho colto negli anni tanti aspetti che fanno pensare che chi se ne occupa dovrà accelerare i tempi. E intervenire per rallentare l’aumento della temperatura media mondiale che, secondo anche alcuni esperti, supera in peggio quanto preventivato anni or sono“.

Lo scirocco in inverno era rarissimo, ora è la regola