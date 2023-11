Il catamarano elettrico E 23 di De Antonio all’America’s Cup

All’America’s Cup in elettrico con E 23. Il catamarano del cantiere spagnolo De Antonio che promuove le sue emissioni zero in un manifestazione molto seguita e prestigiosa. Una scelta che abbiamo visto al Salone di Genova con la barca elettrica di San Lorenzo ad accogliere i visitatori. L’E23 sarà commercializzato nel 2024.

Un evento più sostenibile con la barca ufficiale elettrica

La notizia è in evidenza nel sito di America’s Cup e gli organizzatori della manifestazione sottolineano: “Per la 37esima America’s Cup, il marchio spagnolo e l’America’s Cup Event Barcelona hanno raggiunto un accordo affinché il modello De Antonio Yachts E23 sarà la barca elettrica ufficiale dell’evento“.

Per la tappa spagnola c’è quindi E 23 e nella competizione saranno presenti pure le nuove boe di regata elettriche autonome. La barca sarà commercializzata nel 2024 ma farà la sua anteprima nella gara sportiva: “Le prime unità saranno utilizzate per allestire il campo di regata della 37esima edizione dell’America’s Cup che prenderà il via il 22 agosto 2024“.

Una vetrina anche per la mobilità green come ha sottolineato Grant Dalton, Ceo dell’evento. Da sostenitore dell’ orizzonte a basse emissioni per la nautica, lavora a sostituire le barche con propulsione fossile con quelle elettriche.

Motore da 50 kW, velocità da 30 nodi

E23 è lungo poco più di 7 metri ma è allestito con un motore potente secondo gli standard delle barche elettriche: un 50 kW. E’ può arrivare ai 30 nodi di velocità. Buone prestazioni.

Il pacco batteria ha una capacità da 40 kWh e queste sono le specifiche annunciate dal cantiere sull’autonomia: 10 ore e 60 miglia a sei nodi; a 20 nodi 2 ore e 40 miglia.

I tempi di ricarica? Un’ora e 15 minuti in modalità fast, 12 ore per la ricarica standard, ma non specificano la potenza di ricarica.

Il foil non è un’ala come quello di Candela Boats: ” Il nuovo E23 è un catamarano con un foil integrato, che fornisce ulteriore portanza riducendo la resistenza, aumentando la velocità ed estendendo così la sua portata“. Consuma meno.

De Antonio Yachts punta sul mercato: “Un modello elettrico di serie con prestazioni e autonomia ottimizzate per la navigazione a vela grazie ad uno sviluppo evoluto dello scafo“. Ha una forma un po’ tozza, ma anche un buono spazio per la socialità e per vivere in modo conviviale la natura. Soprattutto senza tante vibrazioni, puzza di idrocarburi e rumore.

Marc de Antonio e Stan Chmielewski, cofondatori e amministratori delegati dell’azienda oltre alla strategia di marketing sottolineano il dato identitario: “Siamo nati a Barcellona, ​​è un onore per noi essere la barca elettrica ufficiale della 37a America’s Cup e presentare questo nuovo modello al mondo in un evento così prestigioso“.

