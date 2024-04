Idrogeno bocciato da Tavares: “Costa il doppio dell’elettrico”

Idrogeno bocciato da Tavares: il n.1 di Stellantis chiude la porta a quella che molti (tra cui il governo italiano) ritengono un’alternativa all’elettrico.

Idrogeno bocciato: “Forse potrà funzionare per le flotte aziendali…”

“Le vetture a idrogeno partono dallo stesso presupposto dei veicoli elettrici: sfruttano energia rinnovabile e una tecnologia pulita e conveniente. Bisogna tenere in conto il fatto che è una soluzione più economica, più veloce da ricaricare e più facile da incorporare nei veicoli. Ma bisogna affrontare una sfida enorme in termini di costi“. Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, durante il secondo Freedom of Mobility Forum annuale. Spiegando che “ad oggi, vediamo che la tecnologia per la mobilita’ a idrogeno costa il doppio rispetto alle soluzioni Ev (electric vehicle)“. Il tema dei costi, ha concluso, “va affrontato. E temo che per il prossimo futuro il problema dell’accessibilità economica potrà essere un ostacolo importante e un freno. Nel prossimo futuro potrà essere una soluzione per le flotte aziendali, ma non ancora per i normali cittadini“.

Nuovo allarma sul made in Cina: “Produce a costi inferiori del 30%”

A proposito di costi, Stellantis ha anche lanciato l’ennesimo allarme sul pericolo rappresentato dall’aggressività delle auto made in Cina. L’ha fatto per bocca di Davide Mele, responsabile corporate affairs del gruppo in Italia: “La competitività di costo è un argomento essenziale per l’accessibilità del prodotto e per la sostenibilità della filiera automotive italiana“, ha detto Mele. Spiegando che “il quadro competitivo sta diventando sempre più complesso, con l’ingresso sul mercato di nuovi protagonisti… In particolare di marchi ed aziende cinesi che al momento hanno un vantaggio competitivo di costo di circa il 30% rispetto ai costruttori Europei. Questo a parità di contenuto tecnologico e di innovazione“. Un ragionamento che si applica anche al futuro della 500 elettrica, che potrebbe arrivare a superare le 100 mila auto prodotte all’anno a Torino. A patto che il quadro industriale italiano resti competitivo.

