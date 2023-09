Idroelettrico boom, corrente gratis in Norvegia

Idroelettrico boom in Norvegia: le forti piogge estive hanno auto almeno un lato positivo, azzerando per un giorno il prezzo dell’energia elettrica in alcune città.

Idroelettrico boom, più piove e nevica e meno paghi: con la tempesta Harris prezzo azzerato per almeno 24 ore

Come riporta il sito Europower, a Oslo e Bergen, le due città più grandi del Paese, l’elettricità è arrivata al costo zero per almeno un giorno proprio a causa delle abbondanti piogge. Una cosa inimmaginabile da noi, ma che in Norvegia ha una spiegazione molto semplice: l’elettricità proviene quasi esclusivamente da fonti idroelettriche. E quindi il prezzo per kWh è correlato alle precipitazioni: più piove o nevica, più i bacini idrici si riempiono e, quindi, meno costa l’elettricità. La tempesta Hans, che ha colpito la Scandinavia in agosto, e altre abbondanti piogge estive, hanno consentito di accumulare riserve. Una stazione nel Sud del Paese ha rilevato in agosto 392,7 millimetri di pioggia, il 257 % in più della media stagionale. Portando al sorprendente risultato. Oggi il prezzo spot per kWh, al lordo di tasse e oneri di rete, rischia di essere addirittura negativo: oscilla tra 0 e -0,3 corone (-0,03 centesimi di euro) a Oslo, la capitale, e Bergen, seconda maggiore città del Paese.

Un piccolo Paese in cui si vende più del doppio di auto elettriche rispetto all’Italia

Ma che convenienza hanno le utilities del settore a vendere energia a un prezzo negativo? “I produttori di elettricità hanno spiegato in passato che è meglio continuare a produrre quando i prezzi sono leggermente negativi. Piuttosto che prendere misure per fermare la produzione“, sottolinea ancora il sito Europower. Siamo comunque su un altro pianeta rispetto all’Italia, in un Paese in cui l’auto elettrica è già ampiamente leader di mercato, anche per il contenuto prezzo dell’energia. I numeri parlano chiaro:gli abitanti in Norvegia non arrivano a quota 5 milioni e mezzo, mentre gli italiani sfiorano i 60 milioni. Eppure anche in agosto si sono vendute molte più auto a batterie nel Paese scandinavo di quante se ne siano immatricolate da noi: 9.250 contro 4.081.