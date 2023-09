Agosto elettrico 2023: c’è solo Tesla. I due modelli di punta di Elon Musk, 3 e Y, da soli si portano a casa il 50% delle vendite complessive, pari a 4.081 unità.

Agosto elettrico 2023: Model 3 più venduto di Model Y

Agosto caldo per il mercato dell’auto in Italia: 79.756 nuove immatricolazioni con un incremento del 12% rispetto ad agosto 2022. Il consuntivo dei primi otto mesi del 2023 sale così a 1.040.560 vendute, +20,3% rispetto alle 865.084 dello stesso periodo 2022. Qualche segno di risveglio arriva dall’elettrico, con una quota di mercato del 5,0%, per una volta migliore delle ibride plug-in (PHEV) ferme al 4,1%. Ma andando a vedere la classifica del modelli più venduti, si ha la sensazione che solo gli store Tesla abbiano lavorato, tutti gli altri chiusi per ferie. Dietro a Model 3 (1.192 auto consegnate) e Model Y (931) c’è il vuoto. Al terzo posto c’è la Renault Megane, ma con appena 172 pezzi, seguita dalla 500e (135) e dalla Smart ForTwo (129).

La 500e continua a soffrire: il calo 2023 sfiora il 30%

E se si guarda la classifica dei primi 8 mesi dell’anno, la musica non cambia, con Model Y e Model 3 (a parti invertite) a dominare. Mentre continua a soffrire la 500e, che a lungo ha dominato il mercato italiano. Nei primi 8 mesi dell’anno si sono vendute 3.337 pezzi della piccola Fiat, contro i 4.718 dello stesso periodo del 2022, con un calo vicino al 30%. Interpellato da Quattoruote su questa flessione, il capo della marca Fiat Olivier Francois ha spiegato: “Quest’anno facciamo un po’ fatica, perché il segmento delle piccole italiane ha rallentato, anche se siamo sempre terzi o quarti nelle classifiche. Purtroppo di elettriche in Italia ne vendiamo pochissime e quindi anche la 500 soffre“. Ma è evidente che, in un mercato sempre più affollato e competitivo, il Cinquino accusa un problema di prezzi: si parte da 29.950 per il modello base, che ha solo 190 km di autonomia…