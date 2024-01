Soddisfatto dell’ID.3, passerà a una EV di categoria superiore

Vende la sua ID.3 Pro Performance 58kWh 204 CV non perché deluso da mezzo, ma per passare ad un auto elettrica di categoria superiore.

Immatricolata in settembre 2021, ha percorso 70.000 km.

E’ «tenuta benissimo», doppio treno di gomme, cerchi da 18″ in lega, colore bianco, vetri oscurati, gancio traino per trasporto bici, tappetini in gomma all-season, cavo Type 2 e carichino originali.

La descrizione di Marco prosegue così: «Nessun incidente, tagliando e verifiche eseguiti solo presso concessionario ufficiale VW, solo piccoli graffi estetici sul paraurti anteriore.

Copertura garanzia ufficiale VW fino a settembre 2025». Il prezzo richiesto è di 28.500 euro.

