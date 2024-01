I tempi di ricarica giusti per la mia Toyota plug-in

I tempi di ricarica giusti per la mia Toyota RAV-4 quali sono? Paolo, un lettore friulano, ha installato una wall-box in garage, ma non è soddisfatto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

I tempi di ricarica giusti quali sono? I conti non mi tornano, 3,5-3,7 kW al massimo

“Possiedo un RAV 4 Plug-in che oggettivamente, per l’uso solo in ‘elettrico’ è sicuramente piacevole da guidare. Con un’autonomia raggiunta (effettiva) di 90 (e oltre) km di percorrenza ( in estate e anche 80km in inverno) posso solo essere soddisfatto. Però: appena acquistata a luglio 2021 “caricavo” con presa Schuko sulla rete di casa da kW3: oltre 7 ore. Successivamente, portato la rete di casa a kW 10 in trifase ed installato wallbox, i tempi si sono ridotti a circa ore 4 mezza. La wallbox è una ALFEN mod. Eve Single Pro-Line 3PH T2, wallbox che installa la Viessmann, che mi ha fatto anche impianto FV +gruppo di accumulo, ecc.. Ma sul display che indica la potenza assorbita durante la carica, vedo che la carica al massimo raggiunge i 3,5 – 3,7 kW di erogazione“.

L’installatore dice che è normale, ma…

“Ma la wallbox ‘legge’ la potenza massima disponibile, pari a 11 kW (10+10%) come da foto allegata. E questo anche SENZA che in casa ci siano assorbimenti tali da giustificare erogazione di soli 3,5 – 3,7 kW ! Ora, se è corretto calcolare che gli ampere disponibili sono circa 25 (kW 10/400v , cioè watt 10.000:400 = 25 ampere) non si dovrebbe riuscire a ricaricare in un tempo inferiore alle 4ore e mezzo? Sentito anche l’installatore, che, fatte verifiche, dice che secondo lui è normale che la wall-box lavori a 3,5 – 3,7 kW per caricare!. Grazie se è possibile avere notizie/info/chiarimenti al riguardo“. Paolo Grazioli – Buja (UD).

I tempi di ricarica giusti alle diverse potenze

Risposta. Complimenti per l’autonomia reale che raggiunge, avvicinarsi ai 90 km con un’ibrida plug-in è veramente notevole per un’ibrida plug-in. Il primo dato da tener presente è che la Toyota Rav 4, con la sua batteria da 18,1 kWh di capacità, accetta solo potenze fino a 7,4 kW (32A 230V monofase). Anche se, come nel suo caso, si è dotati di una wall-box che “legge” fino a 11 kW. Qui sopra accanto al titolo riproduciamo i corretti tempi necessari per una ricarica completa, da 0 al 100%, tratti dal sito specializzato e-Station.

