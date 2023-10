I primi 24 mila km in Model 3: pagella

I primi 24 mila km in Model 3 di Roberto, un lettore milanese che ha usato l’auto in tutte le situazioni, compresi caldo e freddo estremi. Ecco il suo bilancio.

di Roberto Vicari

“Sono un vostro lettore residente a Milano. Dopo 10 mesi e 24.000km con la mia Tesla Model 3 Long Range faccio un primo bilancio. A conferma della buone doti di quest’auto che ne giustificano il successo commerciale, a prescindere dal fattore-moda che l’ha caratterizzata al momento del lancio“.

I primi 24 mila km: macchina innovativa, ma di grande praticità

“In questi mesi ho avuto l’opportunità di utilizzare l’auto in contesti diversissimi. Quali il traffico di Milano delle ore di punta, le strade innevate di montagna delle Alpi, le temperature torride dell’estate siciliana con punte di 47C… E svariati spostamenti autostradali a medio raggio, un giretto primaverile in Slovenia e, non ultimo, due maratone di viaggio in tappa unica da 1.460km. Praticamente un record di percorrenza in giornata in EV in Italia, o quasi. Il vero punto di forza della Tesla è che è stata pensata come auto nativa elettrica, in grado di offrire un’esperienza di guida totalmente innovativa. Ma, allo stesso tempo, con una praticità quanto più possibile comparabile a quella di di un auto termica negli spostamenti lunghi. Gli ingegneri Tesla hanno lavorato ossessivamente su quelli che sono i punti di debolezza di una EV, limitandone l’impatto nella vita di tutti giorni“.

Sono andati al sodo: esperienza di ricarica e autonomia imbattibili

“Da qui ad esempio la cura ossessiva per areodinamica e peso, al fine di limitare il consumo alle alte velocità. Garantendo quindi un’autonomia accettabile anche viaggiando in autostrada per centinaia di km alla massima velocità consentita. E poco importa se hanno dovuto installare discutibili copricerchi aerodinamici in plastica, che castrano la possibilità di esibire virili cerchi in lega dai disegni sempre più ricercati. Come invece per BMW, Audi e Mercedes. La stessa cura progettuale è stata riservata all’esperienza di ricarica. Non solo grazie alla rete dei Supercharger, che si conferma “state of the art” per ubicazione (si possono sfruttare le strutture di hotel davvero belli), dimensionamento, manutenzione e costi. Ma anche per altre finezze, quali lo sportellino che si chiude da sé, l’autenticazione semplificata e la possibilità di modulare la ricarica da app. E non da ultimo, le prestazioni di ricarica non comparabili con le concorrenti, anche in condizioni di utilizzo intensivo“.

C’è anche qualche difettuccio nell’elettronica di bordo

“Grazie a questo, nell’utilizzo normale, a patto di avere la disponibilità di una ricarica casalinga per il quotidiano, la Model 3 LR è l’EV che meglio di altre è capace di minimizzare il gap in termini di tempi e praticità di utilizzo di una pari categoria tradizionale. Resta inteso che un tragitto fuori range va un tantino programmato prima e gestito nel durante. Le features offerte dall’elettronica di bordo offrono qualche aiuto, ma possono anche ingannare. Rimane ad esempio un mistero il perchè una parte dell’infrastruttura HPC e Fast non Tesla non sia disponibile sul navigatore, ma metteranno sicuramente una pezza. L’altro aspetto chiave del successo Tesla, curato sin dalla progettazione, è il contenimento dei costi, che di fatto annulla il maggiore svantaggio delle EV, il gap di prezzo d’acquisto. Un obiettivo raggiunto a costo di un compromesso molto pesante: la totale standardizzazione produttiva, che impedisce la possibilità di customizzare l’auto all’acquisto“.

I primi 24 mila km: ci sono altre cose da migliorare

“Inoltre si è optato per materiali di buona qualità, ma non sempre appaganti al gusto dei più raffinati utenti europei. E alcune soluzioni quali la centralizzazione dei comandi nel pad centrale sono obiettivamente scomode o controintuitive. Ci sono poi carenze più evidenti per chi è abituato ad auto premium. Quali ad esempio un impianto di climatizzazione un po’ impreciso e poco equilibrato nella gestione dei flussi e delle temperature nelle varie zone dell’abitacolo. L’insufficiente isolamento termico ed acustico del tetto e dei finestrini. Un impianto audio così così (e non up-gradabile a pagamento), l’assenza di un head up display. Mi rallegra comunque che per lo sviluppo del nuovo modello, gli ingegneri Tesla si siano concentrati proprio su alcuni di questi difetti. Il che conferma la loro straordinario orientamento al cliente, a differenza di molti costruttori europei. Piuttosto che indugiare su miglioramento delle prestazioni o aspetti estetici poco impattanti sull’esperienza di guida“.

Ma il giudizio complessivo è: una buona partenza

Considerazione finale sull’affidabilità: e’ un po presto per fare bilanci, in ogni caso non ho avuto ancora bisogno di ricorrere all’assistenza. Qualche rumorino qua e là lo sento, la guarnizione dello sportello posteriore andrebbe sostituita (vizio di fabbrica), ma tutto sommato poca cosa. In sinstesi, una buona partenza.

