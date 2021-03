I prezzi della Dacia Spring da 19.900 (con incentivi 9.460)

I prezzi della Dacia Spring partono da 19.900 euro, ma con gli incentivi (rottamando) si può scendere fino a 9.460. È l’elettrica meno cara in assoluto.

I prezzi della Dacia Spring, in consegna da settembre

L’elettrico entra nell’era del low-cost con il primo modello del marchio rumeno, che fa parte del gruppo Renault. Per la prima volta il Listino ufficiale di un’auto a batterie scende sotto la soglia psicologica dei 20 mila euro. Cifra che, come detto, si abbassa di parecchio con gli incentivi, scendendo sotto quota 10 mila. Insomma, un prezzo assolutamente concorrenziale con le citycar a benzina che vanno per la maggiore.

La carta d’identità della Dacia Spring si può riassumere così

City car con look da Crossover , con abitabilità generosa per 4 adulti. Autonomia di 230 km WLTP (fino a 305 km nella guida in città).

Disponibili 3 versioni: la versione per Privati e piccole Aziende; la Business, dedicata al car sharing; e infine, a partire dal 2022, la versione Cargo, per chi la usa per lavoro, con un volume di carico pari a 1.100 litri.

la versione per Privati e piccole Aziende; la Business, dedicata al car sharing; e infine, a partire dal 2022, la versione Cargo, per chi la usa per lavoro, con un volume di carico pari a 1.100 litri. Ordini a partire dall’11 marzo, con le prime consegne da settembre.

Qui sotto il listino ufficiale con i due allestimenti, Comfort e Comfort Plus, quest’ultimo con prezzi da 21.400 euro al lordo degli incentivi.

La prima a sfondare al ribasso il tetto dei 20 mila euro

I prezzi della Dacia Spring abbassano ulteriormente la soglia d’accesso all’elettrico, anche se purtroppo l’offerta di citycar è ancora piuttosto modesta. Specialmente dopo che il Gruppo Volkswagen ha tolto dal listino (si spera temporaneamente) il terzetto formato da VW e-Up, Skoda Citigo EV e Seat Mii EV. Finora il modello più economico era un’altra auto del Gruppo Renault, la Twingo Z.E., con prezzi a partire da 22.950 euro.

Tutte le altre citycar disponibili, a partire dalla Smart EQ Fortwo e dalla stessa Fiat 500, sono al di sopra dei 25 mila euro, ovviamente al lordo degli incentivi. È un mercato, questo delle piccole, molto trascurato dai costruttori europei e che fa gola ai produttori cinesi. Ma noi insistiamo nel dire che il Gruppo Stellantis dovrebbe creare a Torino il polo delle utilitarie a batteria, partendo proprio dalla 500.