Tutto sulla Dacia Spring: misure, ricarica…

Tutto sulla Dacia Spring: misure, tempi di ricarica…Il Gruppo Renault completa il ritratto della prima elettrica low-cost, in vendita dalla primavera 2021. Manca solo il prezzo , che verrà reso noto a breve: sotto i 20 mila euro, meno incentivi.

Tutto sulla Dacia Spring: lunga 8 cm. più della Panda

Anzitutto la produzione. È confermato che la Spring verrà costruita in Cina, a Shiyan, presso eGT New Energy Automotive, la fabbrica nata dalla joint-venture tra la Renault e la Dongfeng. A dispetto del look da Suv, la Dacia elettrica (qui altre info) è una citycar lungo poco più di una Panda (373 cm. contro 365). Ma ecco le dimensioni esatte:

Lunghezza : 3.734 mm

Larghezza: 1.622 mm (1.770 mm con specchietti)

Altezza: 1.516 mm

Passo: 2.423 mm Altezza libera dal suolo: 150 mm

Nonostante la taglia compatta, la Dacia assicura che la Spring Electric “offre interni e bagagliaio spaziosi… la cabina può ospitare comodamente quattro adulti. Con un generoso spazio per la testa e un raggio del ginocchio di 100 mm, i sedili posteriori possono facilmente ospitare adulti più alti. Il bagagliaio ha una capacità di 300 litri (escluso lo spazio sotto il bagagliaio per la ruota di scorta opzionale). Il sedile dietro può essere ribaltato, per raddoppiare la capacità a circa 600 litri”.

— Altre info sul sito ufficiale Dacia

Tutto sulla Dacia Spring: l’interno è spartano

L’interno è spartano, come in tutte le Dacia, con un piccolo display digitale da 3,5 pollici. Il riconoscimento vocale di Google o Apple può essere attivato con un pulsante sul volante. Il resto si paga a parte. In opzione c’è il sistema multimediale Media Nav con touchscreen da 7,0 pollici, navigatore satellitare, radio DAB, compatibilità Apple CarPlay. E anche eAndroid Auto, Bluetooth e una presa USB.

Il riconoscimento vocale (tramite smartphone) si attiva con un pulsante sul volante. Come optional sono disponibili anche il climatizzatore manuale, la regolazione degli specchietti elettrici e una ruota di scorta originale. Il raggio di sterzata è 4,8 metri, per spostarsi facilmente in città. Opzionale pure il sistema visivo di assistenza al parcheggio, con tre sensori sul paraurti dietro e una telecamera per la retromarcia.

In città sfiora i 300 km, con questi tempi di ricarica

Tutto sulla Dacia Spring, veniamo all’autonomia e alle modalità di ricarica. L’autonomia dichiarata è di 225 km nel ciclo WLTP medio e di 295 km nel ciclo WLTP City (solo percorrenza urbana). Le opzioni di ricarica sono: su presa domestica da 220V utilizzando il cavo in dotazione di serie; su wall-box (con il cavo opzionale disponibile). O infine su una stazione di ricarica DC (opzionale). Il tempo di ricarica è:

meno di un’ora per l’80% di carica su un terminale CC da 30 kW

per l’80% di carica su un terminale CC da 30 kW meno di 5 ore per il 100% di carica su una Wallbox da 7,4 kW

per il 100% di carica su una Wallbox da 7,4 kW meno di 8h e 30 ore per il 100% di carica su una Wallbox da 3,7 kW

ore per il 100% di carica su una Wallbox da 3,7 kW meno di 14 ore per il 100% di carica con presa domestica da 2,3 kW

L’app gratuita per smartphone MY Dacia consente di controllare in tempo reale il livello della batteria e l’autonomia residua. Oltre a programmare il pre-condizionamento dell’abitacolo e localizzare l’auto. L’app informa il conducente dello stato di avanzamento della carica e gli consente di accenderlo o spegnerlo da remoto.

È poco potente, meno di una Smart elettrica

Da un’auto low-cost studiata per la città non ci si possono aspettare grandi prestazioni. Il motore della Spring Electric non va oltre i 33 kW (equivalenti a 44 CV) di potenza, con 125 Nm di coppia massima. La Smart EQ elettrica, tanto per dare un raffronto, ha 41 kW (56 Cv). Insomma, non è un’auto con cui correre. E anzi: se si vuole consumare poco (il 10% in meno) si preme il pulsante ECO per limitare di potenza a 23 kW, con velocità limitata a 100 km/h. Dotazioni di sicurezza standard: limitatore di velocità, ABS, ESP, distribuzione elettronica della forza frenante, sei airbag, chiamata di emergenza (pulsante SOS). Oltre ad attivazione automatica dei fari e frenata di emergenza automatica. La Dacia Spring Electric è garantita per tre anni e 100.000 km, la batteria 8 anni e 120.000 km.