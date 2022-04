I moderni diesel puliscono l’aria, perché non lo dite? È il rilievo che ci arriva da Cesare, che si rifa a un lavoro di ricerca condotto in Olanda. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

I moderni diesel puliscono…/ “È iI risultato di una ricerca di un’università olandese”

“Vedo che siete molto lesti a riprendere e a enfatizzare gli studi che esaltano la qualità dell’elettrico. E la cosa non mi stupisce, visto che vi chiamate Vaielettrico. Ma onestà vorrebbe che si desse spazio anche ai lavori universitari che mettono in evidenza i vantaggi delle altre motorizzazioni. Uno sta facendo molto parlare sui social network ed è firmato da un’università molto nota, il Politecnico di Eindhoven, in Olanda. Sostiene che i più moderni diesel Euro 6, sempre criminalizzati, non solo hanno emissioni trascurabili, ma possono addirittura pulire l’aria. Vi risulta? Spero che non cestinerete questa mia mail, sarebbe il segno che tra voi e i No-vax la differenza non sarebbe poi così grande“. Cesare.

I moderni diesel puliscono…/ Forse per i camion e le navi?

Risposta. Non cestiniamo nulla e non abbiamo nulla a che fare con i no-vax. Siamo andati a vedere lo studio in questione. Si tratta di un lavoro condotto già da qualche anno da Bart Somers, ricercatore del Zero Emissioni Lab dell’Università di Eindhoven. Somers si occupa principalmente di applicazioni per camion e navi, perché è qui che l’elettrificazione è più complicata. Sostiene che l’elettrico non è la medicina per tutto e che avremo bisogno anche dei migliori motori a combustione interna per raggiungere gli obiettivi climatici. Puntare solo sulle auto a batteria “porta all’incertezza e ci rende dipendenti da altri paesi più grandi. Ad esempio per le materie prime per le batterie. Inoltre, l’elettrificazione richiede importanti investimenti nelle infrastrutture“. Secondo lui, l’attuale tecnologia dei motori a gasolio è così avanzata e pulita che sarebbe un peccato non utilizzarla in aggiunta all’elettrico. “I moderni diesel Euro 6 soddisfano i requisiti più severi e le emissioni dimostrabili sono inferiori al nuovo standard legislativo basato su emissioni di guida reali (RDE)“.

I moderni diesel puliscono…/ “Nell’ibrido meglio dei benzina”

Ripetiamo: Somers si è occupato soprattutto di mezzi pesanti e sostiene che qui la scelta tra diesel e benzina è facile. “I camion hanno motori diesel per un motivo; sono semplicemente più efficienti dei motori a benzina” Un recente studio condotto da Denso ha confrontato i motori diesel ibridi con i motori a benzina ibridi. Il motore diesel ibrido ha ridotto le emissioni di CO2 di circa il 30%, mentre l’ibrido a benzina ha ottenuto una riduzione di circa il 20%”. Un altro studio, ed eccoci al punto segnalato da Cesare, avrebbe rivelato che i motori diesel possono persino rendere l’aria più pulita in certe condizioni. “Questo vale per l’ultima generazione di motori diesel e in luoghi e orari in cui c’è molto inquinamento atmosferico, come Londra e Monaco e durante le ore di punta“, ha ferro Somers. Un altro prof di Eindhoven, Luke Hoestra, da tempo confuta l’enfasi che la ricerca di Somers ha avuto sui media: “È un mito che circola di tanto in tanto. Quello che non ti dicono è che questo è vero solo per i grandi camion su strade sporche e che i diesel non aiutano contro il cambiamento climatico“.

Pulire i veicoli più vecchi, anche coi biocarburanti

“Il nostro obiettivo è di ottenere le emissioni più basse possibili anche nei veicoli più vecchi“, insisteva Somers. Da tempo studiava come migliorare l‘autoaccensione per motori ultr- puliti. “Abbiamo trovato combinazioni di carburante e autoaccensione in cui le emissioni di particolato sono troppo basse per essere misurate con alcuni dispositivi, prossime a zero“, diceva. “Ora stiamo cercando modi per ridurre ulteriormente le emissioni di NOx. Se questo avrà successo, spetterà a una parte commerciale adottare e implementare l’applicazione nei veicoli. Ed è qui che questa ricerca potrebbe davvero fare la differenza“. Non si parlava solo di gasolio ottenuto da petrolio, ma anche di bio-combustibili alternativi e, a lunghissimo termine, di combustibili elettronici. Somers faceva par anche del board della Platform for Sustainable Biofuels. Abbiamo usato i verbi al passato perché da un po’ il sito a cui indirizzava per le sue ricerche risulta inesistente.

