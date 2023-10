I marchi tedeschi accelerano, ma Tesla resta lontana

I marchi tedeschi accelerano nelle vendite di auto elettriche, ma Tesla resta di un altro pianeta, nonostante il rallentamento accusato nel terzo trimestre.

I marchi tedeschi accelerano, BMW Group più di tutti

L’incredibile successo planetario del Model Y basta e avanza per tenere a distanza i brand teutonici. Che continuano a sfornare nuovi modelli a batterie e a crescere a doppia cifra nelle immatricolazioni, anche nel terzo trimestre del 2023. La BMW aumenta di quasi l’80%, la Mercedes del 66%, Volkswagen Group del 45%. Ma neppure sommando le vendite di questi tre big si arriva ai numeri della marca di Elon Musk, che nei primi 9 mesi 2023 ha già vendute 1,324 milioni di auto. E che si dice certa di superare quota 1,8 milioni per fine anno. Volkswagen, con la sua infinita batteria di marchi e modelli, è salita a quota 531.500, BMW a 246 mila, Mercedes a 174.500. Significa che neppure sommando tutto il made in Germany si arriva al milione di auto elettriche, traguardo che verrà toccato per la prima volta a fine anno.

Ma in casa Volkswagen c’è aria di delusione

In casa Volkswagen, per esempio, si respira aria di delusione. L’aumento nelle vendite c’è stato, a livello di gruppo si è passati dalle 366 mila EV consegnate nei primi 9 mesi del 2022 alle 531.500 di quest’anno. La quota sul totale delle vendite ha raggiunto il 9% nell’ultimo trimestre, contro il 6,8% dello stesso periodo dello scorso anno. Ma la responsabile vendite dei gruppo, Hildegard Wortmann, si aspettava di più: “Nonostante l’attuale bassa propensione generale nel mercato europeo all’acquisto di auto a batteria, abbiamo guadagnato quota e siamo rimasti leader del segmento BEV. Tuttavia, gli ordini sono minori rispetto ai nostri ambiziosi target, a causa di un trend di mercato inferiore alle aspettative”. Chi non tradisce le aspettative è ancora una volta il Suv ID.4, anche nella declinazione ID.5, avviato a superare le 200 mila immatricolazioni nel 2023. Tutto da decifrare, invece, il futuro della ID.3, reduce da un sostanzioso restyling dopo una prima serie non certo successo. Bene anche le vendite degli altri due SUV derivati dalla ID.4, l’Audi Q4 e la Skoda Enyaq. Ma da Volkswagen ci si aspettano anche elettriche meno costose, che non vedremo però prima del 2026, con l’arrivo della ID.2.