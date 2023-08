Rinnovabili e la sindrome “nimby”: che fare?

Delle rinnovabili l’Italia ha assoluto bisogno. Avrebbe anche grandissime potenzialità per svilupparle. Ma come contrastare la sindrome “nimby” che dilaga tra le comunità locali appena spunta un nuovo progetto fotovoltaico o eolico? La domanda di Marco affronta uno dei temi chiave della transizione energetica; sarebbe stato riduttivo confinarlo alla rubrica Vaielettrico risponde. Inviate le vostre domande e le vostre osservazioni a info@vaielettrico.it.

Fotovoltaico ed eolico? Benissimo, ma non qui

“Sono un vostro lettore che ogni tanto scrive anche nei commenti. Questa sera mi sono imbattuto in questo articolo, https://www.lanazione.it/ grosseto/cronaca/pale-eoliche- montauto-b7128eef . Secondo loro bisognerebbe installare sia le pale eoliche che il fotovoltaico altrove- Ma dove ?

Pare che nessuno voglia le rinnovabili perché brutte a vedersi. Le pale eoliche no perché sono alte e poco estetiche, i pannelli no perché poi i turisti vedono questi rettangoli.

Se ospitarli è un sacrificio, dividiamocelo

Ma l’energia pensano che viene creata magicamente dal nulla? Magari sono gli stessi che si lamentano che l’energia elettrica costa tanto, che le centrali a carbone o ad altri combustibili fossili non debbano esserci, poi però se c’è da costruire fonti di energia pulite non si può fare perché deturpano il paesaggio.

Pensate anche voi che bisognerebbe trovare siti appositi (che trovo difficile da cercare in Italia dato il nostro ampio patrimonio di monumenti e paesaggi ) oppure sacrificare (per modo di dire) varie zone in modo da avere energia finalmente pulita in modo anche da staccarci dalle solite nazioni che alzano e abbassano i prezzi del gas come cavolo gli gira la mattina?„ Marco M.

Due conti sulle rinnovabili: c’è posto per decuplicarle

Risposta- Siamo perfettamente d’accordo, Marco. Trovare in Italia siti talmente remoti da non scontentare nessuno è impossibile. E’ giocoforza, quindi, imporre qualche sacrificio in nome di un interesse comune che in questo caso è evidente, per tutti i motivi che dice lei.

Quanti sacrifici, distribuiti come e chi deve/può imporli?

Alla prima domanda rispondiamo così: i sacrifici sono pochi. Il solo fotovoltaico potrebbe crescere di dieci volte rispetto all’installato attuale che ammonta a 26 GW. Per raggiungere i 250 GW di potenza è necessario coprire con pannelli fotovoltaici una superficie di 2.500 Km², pari allo 0,8% di tutto il territorio italiano.

Ma disponiamo di 21.500 km² di superfici coperte artificialmente (fra queste 1.450 km² di tetti civili, 200 km² di coperture industriali, 9.000 km² di aree industriali dismesse), più 36.000 km² di aree agricole inutilizzate. Quante di queste aree siano da classificare come un bene paesaggistico irrinunciabile non lo sappiamo ma diremmo poche o nessuna.

Le potenzialità dell’eolico a terra (on shore) non sono tante in Italia, a causa di venti deboli e descontinui. Non sfruttarle, però, sarebbe un peccato. Quelle in alto mare (off shore) sono molto superiori, con una criticità sui costi di installazione e manutenzione.

Ogni Regione faccia la sua parte, poi si imponga

Gli aerogeneratori di ultima generazione, alti 200 metri e oltre, hanno un impatto visivo innegabile e invevitabile. Come peraltro i tralicci degli elettrodotti ad alta tensione, che sono decine di migliaia, sono piazzati un po’ dovunque, e sono ormai parte integrante di tutti i panorami della bella Italia. E nessuno se ne lamenta.

Il secondo tema è come distribuire equamente i (pochi) sacrifici e come imporli alle comunità locali riottose (tutte o quasi). A questo proposito pensiamo che debbano essere riviste radicalmente le regole, dando l’ultima parola a un organo elettivo che non sia nè il Governo centrale ne’ i Comuni. Dunque alle Regioni, investite di una doppia responsabilità. Decidere come fare la propria parte nella transizione. Poi imporre le decisioni a chi dice, come il sindaco di Manciano «Non siamo contrari alle fonti rinnovabili, ma devono essere direzionate in altri siti».

Ogni Regione dovrebbe censire le aree idonee e farsi carico di autorizzarne lo sfruttamento per raggiungere una quota minima di installazioni da fonti rinnovabili proporzionale al proprio fabbisogno energetico. Ricordiamo che l’Italia si è impegnata a raggiungere una copertura del fabbisogno con fonti rinnovabili pari al 72% entro il 2030. Oggi siamo attorno al 35-40%.

Una compensazione economica fra Nord e Sud

Alcune Regioni del Nord più industrializzate e quindi più energivore, non riusciranno a raggiungere la quota minima; pensiamo per esempio alla Lombardia. Ma grazie a una maggior ricchezza prodotta potranno compensare economicamente altre Regioni del Sud nella condizione opposta, con potenzialità superiori al fabbisogno.

Va da se’ che l’ultimo step dovrà essere il potenziamento delle rete di trasmissione e dispacciamento gestita da Terna sulle direttrici Sud-Nord e Isole-Continente.

