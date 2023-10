I consumi elettrici stanno calando: mi spiegate perchè?

Come è possibile che i consumi elettrici in Italia continuino a diminuire da diversi anni, mentre auto e riscaldamento domestico stanno passando dagli idrocarburi all’elettrico? Questa la domanda che ci pone Bruno. Inviate i questiti a info@vaielettrico.it.

Pompe di calore e auto elettriche non consumano?

“I “I mi pone alcuni dubbi. Il consumo per il riscaldamento domestico sta lentamente passando dal metano all’elettrico con le pompe di calore. Le auto elettriche, seppure in numero modesto, stanno consumando elettricità. Queste due nuove fonti di consumo elettrico dovrebbero fare aumentare il valore assoluto di consumo, anche se i grandi utilizzatori industriali possono essere in contrazione per crisi congiunturali varie „ .

Bruno Bolognani

Consumeranno, per ora sono ancora ininfluenti. Contano di più risparmio ed efficientamento

Risposta- I consumi elettrici stanno calando: vero. Calano lentamente: sbagliato. Diamo un’occhiata ai record del 2008 di 314.572 GWh l’Italia è scesa nel 2022 a 290.176 GWh: circa 24.000 GWh in meno consumati. Si tratta di una riduzione del 7,64%, tutt’altro che lenta considerando anche il fatto che ha coinciso con il ritorno del Pil reale ai livelli di 15 anni fa, riassorbendo le crisi dei subprime e quella del Covid. I consumi elettrici stanno calando: vero. Calano lentamente: sbagliato. Diamo un’occhiata ai dati ufficiali Terna . Rispetto all’Italia è scesa nel 2022 a 290.176 GWh: circa 24.000 GWh in meno consumati. Si tratta di unatutt’altro che lenta considerando anche il fatto che ha coinciso con il ritorno del Pil reale ai livelli di 15 anni fa, riassorbendo le crisi dei subprime e quella del Covid.

Dunque fra le cause non possiamo parlare di “contrazione per crisi congiunturali varie”, bensì di efficientamento e risparmio energetico.

Nel dettaglio: il settore domestico ha ridotto i consumi di oltre 4.000 GWh (da 68.388 e 64.525 GWh), il settore industriale addirittura di 20.000 (da 151.366 a 130.013).

Il settore dei servizi è rimasto praticamente inalterato poco oltre 89.000 GWh, mentre l’agricoltura è passata a 5.669 a 6.517 GWh. Nello stesso periodo l’autoconsumo, tutto da fonti rinnovabili, è salito da 23.819 a 30.652 GWh.

Tutto l’attuale parco auto elettrico di 200.000 unità ha avuto un impatto insignificante, meno di 400 MWh. E la diffusione ancora modesta dei riscaldamenti a pompa di calore negli edifici residenziali è stata più che compensata dal risparmio energetico per interventi di isolamento termico, introduzione di elettrodomestici in classe A e oltre, sostituzione dell’illuminazione a incandeescenza con l’illuminazione a led.

