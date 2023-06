Ho venduto la Enyaq usata: 38.000€

Ho venduto la Enyaq e vi racconto com’è andata. La Skoda di Gianluca è stata una delle prime elettriche usate messe in vendita anche sul nostro sito. Gli annunci (vendita o acquisto) vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it.

Ho venduto la Enyaq: il compratore è un vostro lettore…

“Vi informo che ho concluso la vendita della Enyaq, in allegato troverete la documentazione che la certifica. Ho trovato l’acquirente tramite un annuncio su subito.it pubblicato il 05/06. Dopo una breve trattativa ci siamo accordati sul prezzo di 38.000€, incluso pneumatici invernali e tappetini in gomma per la pioggia, spese di trapasso a carico dell’acquirente. Durante la consegna del veicolo, ho scoperto che il compratore è un vostro lettore e che aveva visto l’annuncio riguardante la Enyaq anche sul vostro sito. Restando piacevolmente sorpreso per l’ottima iniziativa. Il ragazzo, nuovo fortunato proprietario della Skoda, il giorno dopo il ritiro dell’auto partirà per le vacanze con tutta la sua famiglia (guidava già elettrico). Concludo dicendo che le auto elettriche usate si vendono, si vendono a prezzi interessanti, paragonabili al termico direi“.

La concessionaria ufficiale Skoda me ne aveva offerti solo 25 mila…

“Tenete presente però che la concessionaria Skoda ufficiale mi aveva offerto 25.000€😱. Una riflessione: con un’auto termica usata di 44.000 km, acquistata da un privato, partireste per le vacanze senza aver fatto prima un tagliando in concessionaria? Mi permetto di proporvi di apporre un timbro (venduta e la cifra di vendita qualora disponibile) sulle vostre inserzioni. In questo modo con il tempo tutti i lettori potranno avere dei riferimenti sui valori reali delle automobili. Colgo l’occasione per ringraziarvi per l’ottimo lavoro che fate, grazie! E invito il nuovo proprietario a condividere con noi il suo punto di vista, sarebbe interessante grazie“. Gianluca Soldà

Risposta. Con questa nostra vetrina dell’usato (che presto avrà una sua collocazione nell’home-page) non abbiamo la pretesa di fare concorrenza ai colossi del settore. Ma solo di dare visibilità in più a chi vende o compra un’auto elettrica, traendone a nostra volta indicazioni utili su un mercato che comincia ad assumere spessore.