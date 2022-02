Ho un veicolo elettrico: posso circolare in autostrada?

Due lettori, curiosamente entrambi di nome Roberto, ci scrivono per avere delucidazioni in merito alla possibilità o meno di accedere in autostrada e su strade a scorrimento veloce con i loro mezzi elettrici. Il ‘primo’ Roberto ha un quadriciclo Tazzari Zero Evo, il secondo sta per acquistare uno scooter Silence S01 Plus. Vaielettrico risponde.

I quadricicli possono andare in autostrada? Tazzari Zero Evo no

scrivo per un chiarimento riguardo le recenti modifiche apportate al Codice della Strada.

La TAZZARI EVO ELETTRICA può circolare sulle autostrade, raccordi autostradali, grande raccordo anulare? Grazie” – Roberto Di Giamberardino

RISPOSTA: Partiamo dal principio. Il Codice della Strada riconosce i quadricicli come mezzi assimilabili ad un qualsiasi altro motoveicolo, con caratteristiche specifiche. La categoria di appartenenza, infatti, è la stessa (L). I quadricicli si classificano in “leggeri” (L6e) e “non leggeri” (L7e) a seconda del variare di alcuni parametri costruttivi, tra cui il peso (massa a vuoto) del mezzo e la potenza/cilindrata del motore.

Venendo alla domanda di Roberto, che possiede una Tazzari Zero Evo, quindi un quadriciclo elettrico non leggero omologato per il trasporto di persone, la risposta è no: non può accedere alle strade a scorrimento veloce.

La categoria dei quadricicli L7e, infatti, ha dei limiti di massa a vuoto regolamentati che, per il trasporto di persone, non deve superare i 400 kg (esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici). Il Codice della Strada (art.175) vieta la circolazione su autostrade e strade extraurbane principali ai “motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg”.

Ergo, seppur senza menzionarli esplicitamente, il Codice vieta ai quadricicli per il trasporto persone il libero accesso alle autostrade. Questo al di là della potenza del motore (che nel caso degli L7e non deve superare i 15 kW).

E con uno scooter elettrico Silence S01 Plus? Nemmeno

avrei pensato di approfittare dell’incentivo statale per sostituire il mio vecchio scooter 300 con un altro, ma elettrico. Mi sembra di capire che con una circolare interpretativa del Ministero dell’Interno si dà il via libera alla circolazione autostradale e in tangenziale agli scooter elettrici con potenza uguale o superiore agli 11 kW.

Il modello di scooter da me scelto è il SILENCE S01 PLUS, che sembra corrispondere alle caratteristiche di cui in precedenza.

Vorrei chiedervi se, secondo voi, rientra tra i veicoli che possono circolare in autostrada e se tale norma è applicabile da subito”. Grazie – Roberto Trecarichi

RISPOSTA: Bene ha fatto Roberto a ricordare la circolare interpretativa del Viminale dello scorso 28 dicembre, che ha chiarito e legittimato alcuni passaggi delle modifiche/integrazioni al Codice della Strada entrate in vigore lo scorso novembre. In particolare quelle inerenti la mobilità elettrica.

Si legge nel testo:

«Nell’insieme dei mezzi a due ruote cui è vietato circolare sulle strade extraurbane sono inseriti i mezzi elettrici con potenza inferiore a 11 kW. Di conseguenza, solo i veicoli elettrici a due ruote con potenza uguale o superiore a 11 kW potranno circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali».

A partire da questo presupposto, il Silence S01 Plus, pur essendo tra gli scooter elettrici più potenti della sua categoria, non può accedere alle strade a scorrimento veloce.

Per caratteristiche ha infatti una potenza nominale di 7,5 kW, quindi inferiore al limite fissato a 11 kW.

Importante ricordare che si prende sempre in considerazione la potenza nominale del veicolo e non quella massima (picco).

