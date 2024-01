Ho ricaricato a -25 in Austria senza problemi, con la Polestar 2. Un altro lettore, Nicola, smentisce la narrazione delle colonnine in tilt con il gelo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it . Vaielettrico

Ho ricaricato a -25 con una Polestar 2, di notte: tutto ok

“H o appena fatto un viaggio in Austria con una Polestar 2 a noleggio. C’erano -25 gradi di notte. Ho ricaricato senza il minimo problema e, lasciando l’auto parcheggiata per due giorni ho perso solo il 2% di carica. È stata un’ottima esperienza e da ora in poi noleggerò solo auto elettriche. Grazie per il Vostro sempre ottimo lavoro“. Nicola Basso

Eppure è bastato un black-out per far credere che…

Risposta. Continuano ad arrivarci testimonianze di lettori che hanno ricaricato con temperature molto rigide senza alcun problema. Qualche giorno fa Monica ci ha scritto di averlo fatto a Livigno, in Valtellina, a -15, alle solite potenze. Adesso Nicola riferisce della sua esperienza in Austria a -25. E Ionity assicura che almeno fino a -30, temperature non proprio usuali da queste parti, tutto fila liscio, come spiegato in questo video. Eppure la vulgata prevalente in Italia è che col freddo le colonnine vanno in black-out, dopo la grande eco che è stata data all'episodio dei Superchager Tesla in blocco nel gelo di Chicago. Si è trattato di un caso isolato, ma i media e i social l'hanno rilanciato facendo credere alla gente che sia invece la normalità. Aggiungendo un altro tassello all'immagine fantozziana che stanno costruendo attorno all'elettrico. Va detto che tutto questo succede solo in Italia, un Paese in cui la paura del nuovo fa novanta e si fa di tutto per demonizzare qualsiasi svolta tecnologica. Poveri noi…