Ho preso una Zoe usata, non sapevo che la batteria…

Ho preso una Zoe usata senza sapere che la capacità della batteria era scesa all’86%: che cosa posso fare? È il quesito che ci pone Franco, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

“Leggo le vostre risposte molto interessanti e purtroppo ho una domanda da farvi. Abbiamo comprato una Zoe del 2020 presso un concessionario Renault in provincia di Treviso. Alla prima esperienza di elettrico, ci siamo fidati della concessionaria anziché rivolgerci a un privato. Forse spendendo qualcosa in più, ma fidando di avere una certa garanzia sul mezzo. Malgrado avessimo richiesto prima dell’acquisto il test della batteria, ci sono stati sempre problemi per averlo. Rassicurati solo verbalmente sulle buone condizioni dell’auto, abbiamo proceduto senza il famigerato test. Anche dopo abbiamo dovuto ripetutamente richiederlo, fino a riceverlo circa 20 giorni dopo la data di acquisto. Datato lo stesso giorno del passaggio di proprietà, il test da un risultato di 86% residuo. Ovviamente se l’avessi saputo prima non avrei comprato l’auto, o comunque non l’avrei pagata quel prezzo. Sono sconcertato, ma è andata così. Ho mandato una PEC entro gli 8 giorni per chiedere spiegazioni e denunciare il fatto. Cosa posso fare? Si tratta di vizio occulto? È vero che al 75% la batteria viene sostituita se ancora in garanzia?

Grazie“. Franco

Esigere trasparenza sulla capacità residua

Risposta. Il racconto di Franco rafforza la raccomandazione che rivolgiamo abitualmente a chi tratta un’auto elettrica usata. Ovvero esigere che venga prodotto il risultato un test sulla capacità residua della batteria (SOH) prima di acquistare. È ovvio che il valore che ne risulta è determinante non solo per decidere se acquistare o meno, ma anche nel determinare il prezzo in caso di decisione positiva. Purtroppo si vendono e si comprano ancora le elettriche usate (anche sui siti più qualificati) omettendo questo valore. E riferendosi solo ai due parametri utilizzati normalmente per auto a benzina e gasolio. Ovvero mese e anno di immatricolazione, numero dei km percorsi. Quanto alla garanzia sulla batteria della Zoe, la Renault assicura la sostituzione se la capacità scende al di sotto del 66% entro 8 anni o 160 mila km. Un valore ancora ben lontano nel caso dell’auto di Franco, dato che il degrado è più rapido nei primi anni, per poi stabilizzarsi normalmente su valori più contenuti.