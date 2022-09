Fantascenario: e se tornasse il noleggio batteria?

A causa dei costi non del tutto convincenti, il noleggio della batteria con la Renault Zoe ha conosciuto ascesa e declino. Ma se tale idea venisse riproposta con prezzi più indovinati forse potrebbe avere un futuro. Ne è convinto l’amico Alessandro, motociclista da sempre, amante delle auto sportive, per tre lustri collaboratore a tempo pieno con riviste e portali online del settore automotive. Oggi si occupa di gestione patrimoniale con focus sull’immobiliare. Ma la passione rimane. E anche la voglia di ragionare su quel che ci riserverà il futuro. Potete inviare le vostre riflessioni, i vostri racconti e le vostre domande a info@vaielettrico.it.

di Alessandro D’Aiuto

La batteira a noleggio è stata per un certo periodo il vero e proprio cavallo di battaglia della Renault Zoe, che su tale pratica ha fatto leva per diffondersi con un certo successo fra gli “elettroautomobilisti”.

Di per se’ l’idea non è stupida: uno acquista solo la vettura e paga un canone di noleggio per il gruppo accumulatore. Praticamente una sorta di assicurazione. Con una spesa mensile, nelle intenzioni, pari al costo di gestione di una analoga versione a benzina, si

poteva guidare un’auto elettrica. Spendendo meno inizialmente e al contempo mettendosi al riparo da tutte le ansie, le paure e magari anche le paturnie in merito alla “tenuta” del pacco batterie.ù

Noleggio batteria, buona idea prezzata male

Già fin da subito ci si è accorti che, conti alla mano, non era tutto oro quello che luccicava. Anche solo pochi anni fa, come già ci raccontava Lorenzo Marfisi qui, i conti quadravano solo a ben determinate condizioni (leggi anche) a fronte di un prezzo di acquisto comunque non indifferente (quasi 26.000 euro di listino per la versione base). Alla fine ci ha pensato direttamente Renault a risolvere il problema abolendo il noleggio batterie.

Oggi, con l’esplosione dei prezzi della corrente elettrica e anche guardando a un usato (si trovano delle Zoe “flex” in ordine anche a meno di 15.000 euro) non è poi così strano farsi due conti e scoprire che una piccola city car a benzina, magari meno tecnologica e rifinita ma pur sempre recente e funzionante, sui dodici mesi di gestione, a parità di chilometraggio percorso e dedotte le maggiori voci di spesa della ICE (bollo e assicurazione su tutto) finisce con il costare altrettanto o addirittura poco meno.

In questo i 69 euro mensili minimi di noleggio batteria (per soli 7.500 km all’anno tra l’altro) gravano come un macigno su ogni calcolo economico.

Ma insomma: il noleggio batteria è un mezzo disastro? Assolutamente no, in fondo è solo una questione di prezzi.

La Zoe è arrivata in un momento “pionieristico”: prodotta in volumi ridotti, con batterie intrinsecamente più care di quelle odierne e tecnologie produttive (leggi motori e elettronica di controllo) ancora tutte da articolare. È ovvio che i costi per tenere in piedi il discorso su qualche decina di migliaia di Zoe non potevano essere competitivi. Ma su milioni di pezzi il discorso cambia radicalmente.

Ma oggi, con volumi crescenti e costi in calo…

Se ci proiettiamo nel mondo che si prospetta, e cioè una situazione dove ogni anno si producono milioni di vetture elettriche con costi via via decrescenti e soluzioni sempre più standardizzate, potremmo immaginare un “fantascenario” dove il noleggio batteria potrebbe essere, se ben parametrato, una sorta di game changer.

Ipotizziamo che un costruttore “generalista” possa articolare un’intera gamma con massimo due motori (magari entrambi declinati in un paio di potenze), e tre “tagli” di batterie. Sarebbe una semplificazione notevole in termini di produzione e logistica. Questo permetterebbe di avere dei volumi notevoli per ogni singola voce a tutto vantaggio dei prezzi finali.

Se poi prendiamo per buone le promesse di molte case, che già assicurano entro pochi anni diversi modelli di citycar con batteria di proprietà a prezzi tra i 20.000 e i 25.000 euro, possiamo intravvedere fin da subito che la questione del noleggio potrebbe tornare ad avere un suo perchè.

Se infatti la singola batteria costa meno al produttore, questi in teoria potrà affittala ad un canone mensile più basso rendendo la cosa conveniente sia al cliente finale… Sia al produttore stesso come vedremo più avanti.ù

Se la futura Renault 5 elettrica…

Partiamo però dal cliente e prefiguriamo uno scenario di fantasia, immaginando che questi vada in concessionaria per acquistare la futura Renault 5 elettrica, ad oggi annunciata attorno ai 20.000 euro. Prendiamo per buono il prezzo, e per comodità stabiliamo in maniera del tutto arbitraria che la sola batteria abbia un costo di 5.000 euro. Il costo della sola vettura si aggirerebbe dunque attorno ai 15.000 euro rendendo il mezzo accessibile praticamente a chiunque.

A questo punto sentiamoci liberi di ipotizzare un canone di noleggio batterie di 50 euro al mese Iva compresa e con formula “flat” a chilometraggio illimitato. Alla Renault andranno in tasca circa 40 euro al mese, per un totale di circa 500 euro l’anno, pari a circa il 10% del costo della batteria. Aggiungendo poi i costi vivi di ricarica (la corrente insomma…), sui 12 mesi e su una base di 1.000 km al mese sarebbe veramente difficile superare i 1.500 euro di spese di gestione.

Con un costo di gestione e prezzo della sola vettura praticamente identici (se non inferiori) a una omologa a benzina, il noleggio a questo punto tornerebbe ad avere un suo senso.

Batteria a noleggio? Un bel cash flow per le Case

Dal punto di vista delle Case il “giochino” chiaramente non è fare il calcolo sul singolo cliente. Il calcolo va fatto sul totale del venduto a livello continentale, ipotizzando un mercato annuale di dimensioni sempre crescenti.

Anche solo ipotizzando poche decine di euro al mese per vettura, con un parco circolante di dimensioni importanti, il flusso di cassa che si verrebbe a generare in pochi anni potrebbe valere complessivamente anche centinaia di milioni di euro all’anno. Solo il gruppo Renault ogni anno in Europa vende per un ordine di grandezza di circa 1,5 milioni di veicoli.

Ipotizziamo sempre in maniera del tutto arbitraria che da oggi al 2030 riesca a vendere, sempre su scala europea, anche solo un paio di milioni di BEV, a 40 euro/mese a vettura sono 100 milioni all’anno di reddito su un miliardo investito. Posto che la difettosità esiste, ma non si è dimostrata così “impattante, con tutti questi soldi hai voglia a sostituire batterie…

Rimane il fatto che i costruttori non sono enti di beneficienza; ma in un quadro generale che va decisamente verso l’elettrificazione dei consumi energetici non mancano le possibilità per creare un valido modello di business.

Il business del futuro sarà la vendita di servizi

Innanzitutto, se è vero quanto si dice in merito al fatto che “l’affare” del futuro sarà la vendita di servizi legati all’oggetto automobile, è pacifico che tale discorso avrà un valore direttamente proporzionale al numero di veicoli che si riesce a mettere in circolazione. E prezzi più bassi = più veicoli venduti.

Inoltre i costruttori, che rimangono di fatto proprietari delle batterie, avranno ampia libertà di gestire le stesse in maniera autonoma lungo tutto il loro ciclo di vita. Non avendo altro obbligo nei confronti del cliente se non quello di fornirgli il “servizio” di una batteria sempre in piena efficienza.

Potranno per esempio decidere quasi in autonomia quando e come sostituire l’accumulatore di una vettura. Le batterie usate ma ancora funzionanti non sono certo un peso morto e per i costruttori si apre un’autostrada, nel caso vogliano lanciarsi in prima persona nella fornitura di batterie ancora utilissime per l’accumulo energetico statico. Business che si preannuncia addirittura colossale se veramente si vuol dar seguito

alle intenzioni proposte.

L’importanza di gestire la vita delle batterie

Infine anche le batterie irrecuperabili hanno un loro valore poiché possono essere

in gran parte riciclate.

Se prefiguriamo quindi un modello di business che prevede la possibilità per le Case di gestire in prima persona le batterie “dalla nascita alla morte” e il solo obbligo di garantire al cliente un accumulatore sempre in perfetta efficienza, con un parco circolante di milioni di veicoli non è campato in aria pensare che le implicazioni possano essere talmente interessanti da far cadere per loro l’urgenza di monetizzare immediatamente il costo delle batterie vendendole al cliente finale assieme alla vettura.

Ovviamente tutto questo discorso si basa su supposizioni generali e quasi su “buone intenzioni”. Non può quindi considerare tutte le innumerevoli variabili commerciali e produttive che caratterizzano il totale di un settore così complesso (costo delle materie prime, costi di produzione e di ricerca e sviluppo, costi di logistica, contratti di fornitura da parte di terze parti… eccetera).

Nondimeno rimango dell’idea che a livello generale la questione esposta nei termini di cui sopra possa avere una sua validità. E voi cosa ne pensate? Se il noleggio batteria diventasse veramente conveniente per voi sarebbe un’opzione praticabile? Forza con i commenti!

