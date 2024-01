Hitachi: incentivi pubblici per le macchine da lavoro elettriche

Bene i primi due escavatori elettrici lanciati, ma Hitachi per lo sviluppo del settore delle macchine elettriche da lavoro chiede norme e finanziamenti pubblici per promuovere la decarbonizzazione.

In arrivo altri escavatori elettrici Hitachi

Il brand promuove la transizione elettrcia dei suoi mezzi che “hanno un ruolo importante nella protezione del nostro ambiente e nel contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra“. “Abbiamo lanciato due escavatori (leggi qui Ndr) a emissioni zero alimentati a batteria e ci stiamo concentrando sulla fornitura di altri escavatori elettrici ai clienti nel prossimo futuro”. Avanti tutta. “Saranno risorse vitali per gli appaltatori che partecipano a gare d’appalto che richiedono macchinari a basse o zero emissioni“.

Questa è la strada favorita anche dalle norme che richiedono mezzi green nei lavori pubblici, e dai vantaggi come “costi di esercizio ridotti, bassa rumorosità e tempi di fermo minimi“.

Ma servono finanziamenti pubblici

Se la mobilità elettrica su strada si sta affermando, la decarbonizzazione dei cantieri presenta criticità. “A differenza delle auto elettriche, gli escavatori (o altre macchine) non possono semplicemente ricaricarsi presso il punto di ricarica elettrico più vicino: lavorano in luoghi dove spesso non ci sono infrastrutture, e quindi fonti di energia come questa sono estremamente limitate”.

Quali sono le conseguenze? “A breve termine ci sarà ancora una domanda di motori a combustione e che anche la ricerca su altre fonti di energia come l’idrogeno è importante per gli sviluppi futuri“.

La transizione è lenta. Per questo “Sono certamente necessari atti legislativi e finanziamenti pubblici per sostenere pienamente questa visione di un futuro pulito e affrontare in modo efficace questa importante sfida cui deve far fronte il settore delle costruzioni“.

In attesa di interventi pubblici Hitachi Construction Machinery sta lavorando per la transizione. A iniziare dalle collaborazioni con Kiesel Technology in Germania, come Kenki Technology Group (KTEG) dal 2022. “L’obiettivo congiunto è quello di accelerare Il processo di Hitachi per introdurre macchine edili a emissioni zero sul mercato europeo“.

Nel 2024 si apre Zero-Emission EV-Lab

Altre iniziative verso la transizione energetica sono l’apertura dello Zero-Emission EV-Lab in Giappone nel maggio 2024, una struttura di ricerca che collaborerà con clienti e partner, per un cantiere a emissioni zero.

In Europa si è firmato il memorandum con ITOCHU e Alfen BV nei Paesi Bassi per avviare la vendita e il noleggio di sistemi energetici mobili “aiutando i clienti a caricare le apparecchiature elettriche sul posto di lavoro“.

Le macchine elettriche nel noleggio

“Le macchine elettriche saranno incluse nell’offerta e contribuiranno senza dubbio all’ obiettivo di raggiungere 1.000 macchine a noleggio attive nel 2023”. Questo l’impegno dell’anno scorso e 12 mesi dopo ecco il bilancio: “Si è superato l’obiettivo di 1.000 macchine a noleggio attive nel 2023, raggiungendo circa 1.267 entro la fine dell’anno“.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–