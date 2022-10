Ha mille prezzi la ricarica a casa, confronti impossibili

Ha mille prezzi la ricarica a casa, ma non è affatto detto che non convenga più rispetto all’utilizzo delle colonnine pubbliche in AC, ci scrive un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ha mille prezzi la ricarica a casa, ma per me qui a Verona conviene ancora

“S ono il felice possessore di una Twingo elettrica. Seguo la dibattuta questione, che ogni giorno si arricchisce di nuovi capitoli, sul fatto che costi meno ricaricare l’auto a casa che presso le colonnine pubbliche. Mi meraviglia però che ogni volta per il costo dell’energia presso il proprio domicilio si parli di una cifra unica. In realtà in bolletta si può verificare che ci sono tre fasce diverse con tre diversi prezzi per kWh. Per comprendere nel dettaglio dalla bolletta quali siano in realtà i costi per le tre fasce ci vorrebbe una laurea in ingegneria aereospaziale. Sembra chiaro che per chi ha pannelli solari convenga caricare l’ auto nei festivi preferibilmente in una bella giornata di sole. Mentre per chi non ha i pannelli solari può essere altrettanto conveniente effettuare la ricarica in un qualsiasi giorno dalle 23 alle 8 del mattino. Adottando questi accorgimenti, per lo meno sulla base di un calcolo a spanne che mi sono fatto sulla mia bolletta, mi risulta che possa essere più conveniente ricaricare a casa. Piuttosto che presso le colonnine pubbliche, che ad esempio qui a Verona hanno un prezzo fisso a kWh e per il momento senza possibilità di effettuare abbonamenti“.

La bolletta è un vestito che ognuno di noi si cuce addosso