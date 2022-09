E così ricaricare a casa costa più che alla colonnina: con gli aumenti decisi dall’autorità pubblica Arera (+59% al kWh) si crea una situazione paradossale.

L’Italia è in subbuglio per gli aumenti dell’energia elettrica: il rincaro del 59% porta il prezzo finale per la famiglia tipo a 0,6601/kWh, comprensivo delle imposte). E scatta da sabato 1° ottobre, creando una situazione sociale di enorme difficoltà. Per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nell’intero 2022 sarà così di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del 2021.Ma per le auto elettriche che cosa succede? C’è, almeno per il momento, un effetto paradossale: ricaricarle a casa, di solito a bassissima potenza, viene a costare meno delle colonnine pubbliche. Parliamo delle AC, in corrente alternata, che però arrivano a 22 kW, una potenza che nessuno di noi ha nel proprio garage. Tanto per dire: Enel X Way ha comunicato da pochi giorni i prezzi in vigore dall’8 ottobre, lasciando invariato il prezzo delle colonnine AC a 0,58/kWh. Meno del prezzo fissato dall’Arera per le nostre case.

Con i pacchetti mensili, poi, la differenza è enorme

Ma se acquistiamo un pacchetto di ricarica mensile nelle colonnine, la convenienza è ancora più netta. Con 25 euro puoi consumare fino a 70 kWh, mentre con 45 euro hai diritto a 145 kWh. Basta fare due aconiti per capire che siamo attorno a 0,30 euro al kWh, molto conveniente. Ce lo segnalano anche i nostri lettori, che di conto lo sanno fare molto bene e hanno capito da tempo dove si andava a parare. Adesso si tratta di vedere che cosa faranno gli altri gestori delle reti di ricarica più capillari, a partire da Be Charge (gruppo ENI-Plenitude). Parliamo sempre delle ricariche in AC a bassa potenza, perché° le colonnine DC da 50 kW e più stanno già avendo aumenti importanti. E la stessa Enel X Way ha portato le stazioni fino a 150 kW a 0,89 e quelle oltre 150 kW a 0,99. Certo, tutte queste notizie per l’auto elettrica piovono sul bagnato: benzina e gasolio sono addirittura in leggero calo, mentre l’energia aumenta di un altro 59%. L’ennesima batosta…