Guerra in Ucraina: Eleek manda la sua enduro elettrica al fronte

Alcune immagini dal fronte di guerra rivelano la presenza di speciali motociclette elettriche tra le fila della resistenza ucraina. Sono le Atom Military dell’azienda locale Eleek, enduro leggere e prestazionali commissionate dall’esercito ucraino.

Sono ormai diversi anni che la mobilità elettrica su due ruote trova un sempre maggiore utilizzo anche in campo militare. Diversi Paesi hanno già testato le potenzialità di speciali biciclette e motociclette elettriche per le proprie forze armate, evidenziandone i vantaggi tattici. Che sono soprattutto la silenziosità, l’affidabilità (pochi guasti) e la rapidità negli spostamenti.

Si tratta ancora di piccoli numeri, ma l’uso di e-bike e moto elettriche è una tendenza sempre più comune negli eserciti. Anche grazie al veloce progredire del settore che permette un maggiore sviluppo qualitativo di questi mezzi.

I test di questi veicoli si sono per ora limitati a innocue esercitazioni sul campo. Ma le cose oggi stanno cambiando.

Eleek Atom, silenziose ed efficaci

Dal fronte russo-ucraino, infatti, giungono immagini di alcune motociclette elettriche costruite localmente che farebbero da supporto veicolare alla resistenza ucraina.

Si tratta di speciali moto da cross prodotte da Eleek, un’azienda ucraina con sede a Ternopil che ha da poco iniziato a rifornire l’esercito su commissione.

Le motociclette in questione, le Atom Military, sono compatte e più leggere delle tradizionali enduro alimentate a benzina (solo 70 kg), progettate per offrire una capacità di carico notevole, fino a 150 kg. Possono quindi caricare attrezzi anche molto pesanti e pare rivelino una ridotta traccia di calore, utile per evitare la scansione termografica nemica.

Questi mezzi speciali – che a guardarli sembrano un ibrido tra una bici (ci sono i pedali) e una moto – si spingono ad una velocità massima di 90 km/h e possono viaggiare fino a 150 km con una singola carica.

Sono ovviamente molto agili e silenziosi. Utili, a detta delle unità militari che li stanno utilizzando (fonte Electrek), per le operazioni furtive dei tiratori scelti.

Eleek Oltre la guerra

Eleek fornisce le sue Atom all’esercito ma le vende anche sul mercato tradizionale. A poco meno di 3.500 euro. C’è anche una versione “civile”, con motore boost da 6,5 kW di picco.

Il produttore ucraino è tra i nomi noti del neonato segmento a zero emissioni locale, che già da alcuni anni sviluppa soluzioni adatte al trasporto green. Oltre alla moto Atom, infatti, Eleek propone in gamma altre due speciali bici elettriche.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —