Guarda come si è piazzato a ricaricare la Porsche

Guarda come si è piazzato a ricaricare con la Porsche…Da Busalla, nel genovese, Marco ci gira questo scatto, aggiungendo alcune considerazioni. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Guarda come si è piazzato, non c’era altro modo di ricaricare…?

“F oto scatta a Busalla, area Coop-Duferco, vicino all’uscita dell’autostrada, ottimo punto di ricarica, tenuto bene. Premessa: la Volkswagen ID.3 è la mia ed ho trovato quindi lo stallo di sinistra libero. Considerazioni:

Ricco ma cafone, io sò io e voi…? Poteva mettersi sullo stallo di sinistra Quando è arrivato lo stallo di sinistra era occupato, la presa dell’astronave è sul lato anteriore destro. Non c’era altro modo (mah, il cavo arriva fino al mio posteriore destro) In fondo non invade l’altro stallo, si è solo messo comodo, auto lunga, invade meno. Facciamo tanto le vittime, ma coi nostri comportamenti istighiamo i noBEV “ . Marco Benatti

Parcheggio fuori ordinanza, sarebbe interessante…

Risposta. Grazie ai nostri lettori abbiamo occhi e orecchi dappertutto e ormai potranno fare una collezione del “famolo strano” anche nella ricarica. Ci è capitato di documentare persinoil racconto di un lettore costretto a parcheggiare la sua auto sull’erba di un’aiuola per bypassare i camion piazzati davanti alla colonnina. Fatto accaduto di notte in autostrada A1 nell’area di servizio di Firenze Nord. Oppure di riferire di persone che, per ricaricare a casa, gettano lunghi cavi dalla finestra del proprio appartamento, raggiungendo così l’auto in strada. Aggiungiamo dunque anche questo scatto della Porsche di Busalla. La foto fa pensare che l’auto, 5 metri di lunghezza, sia stata disposta in quel modo per evitare di ingombrare anche un’area al di là dello stallo di ricarica. Ma certo non si tratta di una posizione molto corretta. Sarebbe stato interessante sentire l’autore di questo parcheggio fuori ordinanza per capire come ha deciso di piazzare l’auto in quel modo.