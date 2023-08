Gogoro & MUJI, ecco i nuovi e-scooter figli del riciclo

Con l’iniziativa “Recycling for Good”, Gogoro e MUJI collaborano al lancio a Taiwan di nuovi esclusivi scooter elettrici realizzati in polipropilene riciclato, materiale plastico raccolto dagli stessi cittadini.

Gogoro è una realtà molto conosciuta in Oriente, forte del suo rinomato sistema di battery swapping per scooter elettrici e di un’attenzione particolare che da sempre riserva alla sostenibilità ambientale. Il produttore taiwanese ha appena avviato una partnership con MUJI, noto marchio giapponese di beni di consumo per la casa, per il rilancio di una linea esclusiva di scooter elettrici che utilizzano plastica in polipropilene riciclata nei pannelli della carrozzeria.

Si tratta della gamma Gogoro VIVA, che ha debuttato nel 2019 e oggi torna d’attualità con importanti novità. I nuovi modelli VIVA ME e VIVA MIX ME, forgiati dalla collaborazione tra Gogoro, MUJI e il noto designer Naoto Fukasawa, sono infatti il risultato di un upgrade significativo nel riciclo dei materiali di scarto.

Scooter VIVA, frutto del riciclo collettivo

Nascono dal programma “Recycling for Good”, con cui viene incoraggiato il riciclaggio pubblico dei rifiuti in plastica. In pratica, sono gli stessi taiwanesi ad essere chiamati a partecipare alla raccolta e alla consegna presso i negozi Gogoro e MUJI dei materiali da riciclare, così da compiere piccole azioni in ottica sostenibilità.

Gli oggetti in polipropilene recuperati durante l’iniziativa Recycling for Good vengono poi vagliati, rimodellati e quindi rigenerati nei pannelli della carrozzeria dei nuovi Gogoro Smartscooter.

È poi con lo stesso materiale che MUJI costruisce i suoi contenitori in polipropilene per uso domestico.

Gogoro per l’ambiente

Il design dei veicoli è curato personalmente da Fukasawa: gli Smartscooter Gogoro adottano i classici elementi stilistici di MUJI, fatti di colorazioni tenui ed eleganti. E di molta semplicità. La nuova linea prevede poi merchandising e accessori dedicati.

Come detto, questa è solo l’ultima iniziativa green promossa da Gogoro, sempre molto attenta alla sostenibilità ambientale. Nell’ultimo anno l’azienda ha introdotto il 40% di energia rinnovabile nelle sue fabbriche e l’uso del 100% di elettricità verde nei suoi negozi. Con l’obiettivo di utilizzare solo energia rinnovabile entro il 2050.

Il successo del sistema delle batterie interscambiabili, inoltre, ha permesso alla Casa taiwanese di uscire dai confini nazionali, espandendo la produttività e le GoStation in diversi Paesi dell’area asiatica. E di aprire fruttuose collaborazioni con partner energetici, come Enel X.

