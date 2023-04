Con Enel X le stazioni Gogoro “scambieranno” anche energia

Nell’autunno del 2021 Enel X e Gogoro annunciarono una collaborazione per integrare la piattaforma VPP di Enel X e quella di scambio batterie di Gogoro Network. A che scopo? Supportare la rete elettrica e smorzare i picchi di richiesta restituendo temporaneamente parte dell’energia accumulata nelle GoStation.

Un interscambio che, se portato a sistema, potrebbe contribuire sensibilmente al risparmio energetico razionalizzando l’utilizzo delle risorse disponibili. In questo modo si velocizzerebbe anche la transizione verso fonti rinnovabili, che in alcuni casi garantiscono fornitura energetica discontinua.

Ad oltre un anno di distanza Enel X e Gogoro hanno annunciato che la sperimentazione ha dato i risultati sperati e si può passare seconda fase.

Cos’è una VPP e a cosa serve?

Prima di procedere cerchiamo di capire cosa sono le VPP. Possiamo semplificare (non ce ne vogliano i più tecnici) immaginando una Virtual Power Plant, come una fonte energetica tradizionale. Ma invece che essere una centrale idroelettrica o un impianto nucleare è un insieme di piccoli impianti di produzione o di accumulo connessi tra loro e al network di distribuzione. Una fonte energetica che è in grado di supportare la rete cedendo elettricità quando la rete stessa è in affanno. Ci sono picchi di richiesta prevedibili, come succede in certe fasce orarie della giornata, oppure più inaspettati, per esempio nel caso di eventi climatici catastrofici o di guasti.

Le GoStation, le stazioni di scambio batterie del network Gogoro, sono già per natura degli accumulatori di energia. Grazie all’integrazione con Enel X potranno supportare la rete nei momenti di necessità. Gli utenti del servizio Gogoro non si accorgeranno nemmeno della novità: il sistema si gestirà in modo da garantire sempre il servizio di battery swap.

Una nuova risorsa energetica?

Mentre scriviamo la seconda fase è entrata nel vivo e a Taiwan in 1.300 GoStation viene installato l’hardware di Enel X. Questo è solo l’inizio, perché è già stato annunciato che entro l’estate altre 1.200 stazioni verranno connesse.

«Stiamo entrando in una nuova era di infrastrutture energetiche intelligenti – ha spiegato il fondatore e CEO di Gogoro, Horace Luke -. Integrando la rete Gogoro con l’Enel X Virtual Power Plant (VPP) a Taiwan, stiamo fornendo una nuova risorsa energetica. È la prima volta che questa tecnologia viene implementata in questo modo nel mondo.

Abbiamo sempre creduto che il time-shifting dell’energia fosse la chiave per consentire la trasformazione sostenibile dell’energia e dei trasporti. Gogoro continua a essere una parte fondamentale di questi progressi. Oggi, quando la rete energetica inizia a raggiungere il massimo, possiamo sospendere dinamicamente il nostro consumo di energia o fornire energia alla rete continuando a gestire il nostro servizio di sostituzione della batteria in modo indipendente, se necessario».

Batterie dei veicoli che assorbono o cedono energia alla rete a seconda del momento e delle necessità. Con uno sguardo anche alle quattro ruote, è questa una prospettiva per la gestione energetica futura?

