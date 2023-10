Gm e Ford tagliano i piani produttivi di auto elettriche

GM e Ford tagliano i piani di produzione di auto elettriche. I due colossi di Detroit sono alle prese con diverse criticità, interne di di mercato. E ora frenano.

L’America sta rallentando sull’elettrico e arrivano altri segnali dopo l’annuncio di Hertz di voler ridimensionare della metà il piano di acquisti per 100 mila Tesla. L’ultima correzione rispetto agli ambiziosi target annunciati nel 2022 è stata comunicata dalla General Motors (GM). L’obiettivo iniziale era di produrre 400.000 veicoli a batterie nel 2023, poi il target era stato rinviato a metà del 2024 e ora del tutto cancellato. All’origine del cambio di rotta, annunciato dall’ad Mary Barra, c’è anzitutto la difficoltà nel reggere il ritmo produttivo con la fornitura di un numero sufficiente di celle per batterie. Celle che la GM costruisce specificamente per la sua piattaforma produttiva Ultium attraverso una joint venture con la cinese LG Energy Solutions. Ma alla base della decisione, secondo i media americani, c’è anche la volontà di non legarsi mani e piedi ai target iniziali. Evitando di vendere le auto con forti sconti (e in perdita) pur di raggiungere gli obiettivi.

I due big vogliono evitare di continuare a vendere in perdita

A questo punto, secondo il direttore finanziario Paul Jacobson, GM punta sulla “produzione di un milione di auto elettriche entro fine 2025, rispettando i nostri obiettivi di margini”. Ma i tagli vanno anche più in profondità: il colosso di Detroit ha deciso di accantonare il piano di investire 5 miliardi di dollari su diversi nuovi modelli entry-level. Rinviando anche la ristrutturazione dello stabilimento di Orion Township, che avrebbe dovuto costruire pick-up elettrici, risparmiando 1,5 miliardi di dollari. E lo storico modello elettrico di punta, la Bolt, sarà riprogettato e venduto con batterie LFP, a basso costo. Anche Ford nei mesi scorsi era stata costretta a rivedere i piani per l’elettrico, ritardando al 2024 l’obbiettivo di produrre 600.000 EV all’anno. La Casa di Deaborn stima che la sua divisione elettrica, Ford Model e, chiuderà il 2023 con una perdita operativa di circa 4,5 miliardi di dollari (4,25 miliardi di euro).