Gli incentivi nel 2022 ci saranno? Vaielettrico risponde

Gli incentivi ci saranno nel 2022? Lo chiede Andrea, un lettore che vorrebbe ordinare una EV. Un altro quesito lo pone Aldo.

Gli incentivi nel 2022…/ “Posso ordinare l’auto ora?”

“V orrei chiedervi che cosa ne pensate di un possibile arrivo degli incentivi nel 2022. Stavo valutando la possibilità di ordinare un’auto elettrica ora, con consegna prevista verso febbraio o marzo. Prevedo (o forse dovrei dire spero) che gli incentivi statali (con rottamazione) a quel punto saranno tornati. Vi sembra una cosa ragionevole? La trovate una strategia rischiosa? Se verranno inseriti nella legge di bilancio del 2022, devo aspettarmi che a marzo siano già attivi? Cordiali saluti”. Andrea Cavalleroni.

Gli incentivi nel 2022 / Situazione intricata, le soluzioni…

Risposta. La situazione-incentivi a oggi è piuttosto intricata. Quelli per il 2021 risultano di fatto esauriti già da qualche settimana e ora si procede soprattutto alla consegna delle auto già prenotate. Consegna che, visti i ritardi nella produzione delle auto, con il Decreto 121 del 10/9 è prorogata al 30/6/2022, se l’inserimento è avvenuto della pratica è avvenuto dopo l’ 1/7. Come si può muovere chi vuole prenotare ora? Non ci sono molti dubbi sul fatto che gli incentivi vengano rinnovati anche nel 2022 (e probabilmente anche per i due anni successivi), Quasi sicuramente nella misura attuale. Ovvero: 6 mila euro per chi rottama una vecchia auto, 4 mila per chi semplicemente ne acquista una nuova. La strada più sicura può dunque essere quella di firmare il contratto nei primissimi giorni dell’anno Quando si è certi che i fondi a disposizione non sono ancora esauriti. Alcuni lettori, poi, ci hanno scritto dicendoci che per acquistare l’auto hanno scelto una strada diversa, optando per una elettrica a km 0. In quel caso la macchine era stata acquistata (e immatricolata) dal concessionario quando ancora gli incentivi erano disponibili. Il prezzo finale ne tiene ovviamente conto, con uno sconto in proporzione.

Quanto strada fa la Zoe quando la batteria segna “0”?

“Mi ha incuriositoil test fatto dal vostro Matteo Valenza con la Dacia Spring portata con la batteria sotto lo zero. Il mio problema è questo: in famiglia abbiamo una Renault Zoe, che viene regolarmente requisita dal figlio studente universitario. Il motivo è presto detto: con l’auto elettrica può entrare nel centro storico e parcheggiare direttamente davanti alla sua facoltà. Il fatto è che il ragazzo si dimentica regolarmente di ricaricare e spesso ritrovo l’auto con la batteria vicino allo zero, e la cosa mi preoccupa. Vengo alla domanda: è possibile sapere quanto fa la Zoe dopo che il display indica lo zero? Mio figlio dice che c’è ancora una bella riserva, io non ne sono così convinto. Chi ha ragione?”. Aldo M.

Fa ancora circa 10 km, ma meglio non provarci

Risposta. Nell’ultimo numero Quattroruote ha fatto una bella prova proprio per vedere “Quanta strada c’è oltre lo zero“. Dieci modelli elettrici sono stati spremuti fino all’ultimo residuo di energia. Quindi dopo che l’indicatore sul display aveva indicato lo zero sia quanto a km di autonomia residua sia quanto a % di energia nella batteria. Per la Zoe (versione R 135 Intens) il risultato è stato questo: 10,3 km percorsi grazie a 1,45 kWh residui. Negli ultimissimi metri la velocità viene limitata a 30 km/h, per raggiungere in emergenza uno spazio di sicurezza. E quando proprio si arresta del tutto, il cambio resta in folle e quindi si può spostare abbastanza facilmente. Prima di arrivare al limite, col 6% di batteria, la Zoe consiglia al guidatore di passare alla modalità ECO. Meglio non provare, comunque, e convincere il ragazzo a ricaricare con più frequenza. Tra i 10 modelli testati, la Smart EQ è quella che fa “meno strada oltre lo zero“, con 6,7 km, mentre la Nissan Leaf è quella che ne fa di più con 28,7.

