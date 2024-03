Gli anni e le ricariche HPC danneggiano le batterie? Esistono studi con dati certi in proposito? Ce lo chiede Daniele dopo aver analizzato la SOH di alcuni veicoli elettrici usati. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Ho notato per esempio che la SOH delle auto usate…

“Buongiorno,

visionando spesso gli annunci di auto elettriche usate ho come l’impressione che il degrado della batteria di trazione delle auto elettriche, mi riferisco alle NMC perché più diffuse tra l’usato, sia più dovuto dal tempo che non dai km, o cicli di carica/scarica.

Molto spesso infatti lo SOH di stessi modelli e stessa annata è uguale anche se con kilometraggi molto diversi.

Riguardo alla ricarica in DC poi sembra addirittura che non incida così tanto come da sempre viene detto dai produttori.

Ci sono dati più diffusi e recenti su questo tema? „ Daniele Sacilotto

I dati ci sono, ma riguardano soprattutto le batterie Tesla

Risposta- Tanto per cambiare i dati più completi riguardano Tesla che ha ormai accumulato una decina di anni di esperienza. Confermano, in linea di massima, quello che anche lei dice: gli anni di vita danneggiano le batterie almeno quanto il chilometraggio, quindi i cicli di ricarica.

Impact Report pubblicato l'anno scorso. In media, sostiene l'azienda, le batterie delle sue auto perdono il 12% in 200 mila miglia (321 mila km). Ma il degrado è minore per le auto con una percorrenza media annua più alta, cioè in quelle vetture che raggiungono il limite delle 200 mila miglia in un minor numero di anni. La stessa Tesla lo fa notare nel suo

Insomma, anche le batterie, come gli esseri viventi, subiscono le conseguenze dell’invecchiamento, a prescindere dallo “stile di vita” ( leggi qui ).

Recurrent prende in esame altri fattori. Per esempio il Paese di utilizzo. Scoprendo così che i climi molto caldi danneggiano le batterie più di quelli molto freddi, con un deterioramento superiore a parità di percorrenza e di età. Ma uno studio più recente della società di analisi dati

E ancora: la ricarica rapida, anche frequente (il 90% del totale), non danneggia le batterie in modo significativo. A meno che non sia utilizzata a partire da uno stato di carica molto basso (meno del 20%) o non sia troppo insistita quando la batteria ha già superato l’80% della ricarica. Due condizioni in cui le batterie risultano maggiormente stressate.