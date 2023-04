Quanto perdono le batterie nel tempo? Senti Tesla…

Quanto perdono le batterie nel tempo, dopo migliaia di km di utilizzo? È un tema su cui i costruttori tendono a sorvolare e che ora Tesla affronta in un report. Tema che sta molto a cuore ai lettori, come dimostrano le mail che ci inviate.

Quanto perdono le batterie? Tesla parla di 12% in media dopo 200 mila miglia (321 mila km)

Ne abbiamo parlato spesso: il deterioramento delle batterie, con perdita di capacità e quindi autonomia, è uno degli aspetti che più preoccupano nelle auto elettriche. Anche perché non esiste un dato assoluto: dipende dalla “qualità” delle celle e dall’uso che si fa dell’auto, dal tipo di ricariche…Ora Tesla prende posizione, affermando che il degrado delle sue batterie è pari in media al 12% dopo 200.000 miglia. Ovvero oltre 321 mila km. Purtroppo il dato è riferito a una statistica rilevata sui due modelli meno diffusi (e più costosi) della Casa di Elon Musk, Model S e Model X, ma è comunque di grande interesse. Ed è contenuto nel nuovo Rapporto Ambientale di Tesla, l’Impact Report 2022. Che cosa significa in soldoni questa cifra? Prendiamo la Tesla Model S: l’autonomia dichiarata oggi è di 628 km. Con un calo del 12% dopo oltre 320 mila km (e diversi anni di utilizzo) il range scende di 75 km, a quota 553. Più che sufficiente per continuare a viaggiare o vendere l’auto come usata ancora con un’ottima autonomia.

Conta anche l’età della batteria, non solo i km percorsi

Ecco quel che Tesla scrive nel report: “Spesso ci viene chiesto: ‘A un certo punto in futuro dovrò sostituire la batteria?‘ La risposta è no. Avendo iniziato a vendere EVs da oltre un decennio, abbiamo un’affidabile banca dati sul degrado nel tempo. Noi stimiamo che in genere un veicolo venga rottamato dopo 200 mila miglia (oltre 321 mila km) negli USA e circa 150 mila miglia (oltre 240 mila km) in Europa. Anche dopo 200 mila miglia di uso le nostre batterie perdono in media solo il 12% di capacità”. Nelle note Tesla precisa poi: “Il chilometraggio è solo un fattore nel mantenimento della capacità della batteria; anche l’età della batteria è un fattore importante. I dati sulla fidelizzazione a chilometraggi inferiori riflettono probabilmente l’impatto dell’età. Mentre i valori di chilometraggio più elevati, che provengono da veicoli ad alto utilizzo, probabilmente riflettono una minore influenza dell’età della batteria. Le prestazioni delle sostanze chimiche più recenti (non mostrate qui) possono variare e prevediamo di divulgarle quando avremo dati sufficienti”.