Glencore cancella il progetto Sardegna di riciclo-batterie

Ci si lagna spesso che la catena del valore nell’auto elettrica è tutta concentrata in Cina. Ma in realtà un po’ in tutta Europa sono in arrivo importanti investimenti, dalla costruzione di batterie fino all produzione di veicoli. E anche quando qualcuno pensa di investire in Italia…La società mineraria svizzera Glencore, con la canadese Li-Cycle, aveva in progetto di costruire nell’isola un impianto per riciclare i metalli rari contenuti nelle batterie. Annunciato a maggio, il progetto verteva su un impianto per la produzione di litio e altri materiali estraendo materiale triturato dalle batterie usate delle auto, denominato “massa nera”. Ma i tempi biblici delle autorizzazioni non si sposavano con i progetti delle due multinazionali. Anche per la mancanza di scadenze definitive per la procedura di valutazione di impatto ambientale, in carico al governo regionale. Morale della favola: investimenti e posti di lavoro se ne vanno altrove, probabilmente nella solita Germania.

Glencore non ha fornito dettagli sulla decisione. E un portavoce del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, non ha risposto alle richieste di commenti. Forse il ministro era troppo impegnato a inseguire il sogno del nucleare di nuova generazione, facendo tappa anche in Slovacchia per il nuovo reattore costruito dall’Enel. Da quel che si sa, Glencore aveva presentato la documentazione per la valutazione di impatto ambientale in ottobre. Ma il dossier è stato ritenuto insufficiente dall’amministrazione regionale sarda, che ha rifiutato di concedere un processo di approvazione accelerato per il progetto pilota. A Glencore sarebbe stato suggerito anzi esplorare opzioni alternative per l’hub, cosa che non combaciava con la tempistica decisa dalla multinazionale. Non siamo in grado di dire da che parte stia la ragione. Ma possiamo dire che la strada per rendere sempre più sostenibili le auto elettriche passa anche dal riciclo delle batterie. E almeno in questo l’Italia dovrebbe assumere un ruolo importante.