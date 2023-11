Urso insiste sul nucleare: “Va fatto presto in Italia”

Urso insiste sul nucleare. Inaugurando un reattore realizzato da Enel in Slovacchia, il ministro ribadisce: questa tecnologia è strategica anche per noi.

Urso insiste e inaugura un reattore realizzato da Enel in Slovacchia

“È il momento di riaprire la strada del nucleare in Italia, anche grazie all’esperienza acquisita all’estero dalle nostre aziende nel settore“. Il ministro delle Imprese e del made made in Italy non molla la presa e ribadisce quanto già detto pochi giorni fa incontrando le aziende del settore. Adolfo Urso l’ha fatto arrivando a Bratislava per inaugurare il terzo reattore della centrale nucleare di Mohovce, della slovacca Slovenske Elektrarne, realizzata da Enel, socia con il 33% con i partner slovacchi. “Sono qui per evidenziare quant’è importante il contributo di Enel per consentire alla Slovacchia di raggiungere autonomia nella produzione di energia e maggiore competitività industriale. Grazie al nuovo reattore questo Paese produrrà elettricità a basso costo per cittadini e imprese. Dev’esserci da esempio: se è possibile in Slovacchia, grazie alle imprese italiane, deve essere possibile anche in Italia: abbiamo tutte le competenze scientifiche e industriali”.

Nell’agenda del ministro gas, biocombustibili e idrogeno

Entro il 2030, l’80% dell’energia in Slovacchia sarà prodotta da questa fonte.”Dobbiamo puntare ovviamente ai reattori di nuova generazione che saranno disponibili già alla fine di questo decennio. Poi al nucleare di quarta generazione che arriverà nel 2040 e, quindi, alla fusione nucleare, che speriamo di realizzare già nel 2050” ha proseguito Urso. Il ministro si dice “pienamente consapevole che all’Italia serva un mix energetico per supportare sostenibilità e produttività. Sul versante delle energie rinnovabili abbiamo previsto importanti investimenti, anche attraverso Transizione 5.0, Ma dobbiamo anche rilanciare la produzione idroelettrica, utilizzare appieno il gas e i biocombustibili e prepararci all’idrogeno. In questo mix energetico si inserisce il nucleare pulito e sicuro, necessario al nostro sistema industriale”.