Gennaio elettrico 2024, vendite a picco

Gennaio elettrico 2024: le vendite precipitano sotto quota 3 mila, in un mercato bloccato dall’attesa dei nuovi bonus. Quota di mercato: 2.1% (4,2% nel 2023).

Gennaio elettrico 2024: tutto fermo in attesa dei bonus

Il mercato dell’auto in generale resta in salute (141.946 auto nuove immatricolate in gennaio, +10,6%), mentre l’elettrico innesta la retromarcia. In tutto si sono vendute meno di 3 mila EV (2.985 per la precisione) e nessun modello arriva a 400 veicoli venduti. Sarebbe bene che il ministero chiarisse la situazione emanando al più presto il decreto con i nuovi incentivi. Nell’attesa nessuno compra, visto che i bonus annunciati dal ministro Adolfo Urso sono molto più generosi di quelli in vigore finora. A sorpresa conquista la prima piazza la Jeep Avenger, con 327 auto vendute, superando la Tesla Model Y (306) e la Fiat 500e (234). Tutto il resto della classifica è da prefissi telefonici, un andamento lento che colpisce anche le auto più costose e fuori dagli incentivi. Tanto per dare un esempio: dopo diversi anni la Tesla Model 3 scende sotto le 100 immatricolazioni al mese, fermandosi a 84.

Il ministro Urso batta un colpo: il piatto piange anche per le ibride plug-in

E così sono ancora una volta le alimentazioni tradizionali a farla da padrone sul mercato italiano. Le vendite di auto a benzina chiudono il mese in crescita sostenuta, recuperando quasi 4 punti, al 30,3% di quota, mentre il diesel scende al 15,8% di quota in gennaio (-3,2 punti). Il Gpl recupera nel mese un altro mezzo punto e sale al 10,8% di share, mentre il metano conferma lo striminzito 0,2%. Le vetture ibride arrivano al 38,0% delle preferenze, con un 10,5% per le full hybrid e 27,5% per le mild hybrid. Come anticipato, frenano le vendite di auto elettriche e anche le plug-in perdono quasi due punti di quota, scendendo al 2,8% del totale mercato. Nel complesso le auto ricaricabili si fermano sotto il 5% delle preferenze totali.