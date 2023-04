Ricarica ‘green’ da fotovoltaico? Circontrol ci crede

L’azienda spagnola, in prima linea nei sistemi di ricarica elettrica per tutte le potenze, vaglia nuove soluzioni per wallbox che sfruttino l’energia ‘pulita’ da fonti rinnovabili. Abbiamo incontrato Circontrol al K.EY di Rimini.

Migliorare l’esperienza di ricarica elettrica, in ambito domestico e pubblico. Sviluppare soluzioni per sfruttare al massimo l’energia ‘pulita’ da fonti rinnovabili. Essere innovativi e partecipare attivamente al processo di transizione verso una mobilità sempre più sostenibile.

Questi i concetti chiari della filosofia di Circontrol, azienda spagnola che si è fatta un nome nel mondo sempre più vasto e variegato della ricarica elettrica. Un player di caratura internazionale che da società che produceva software per l’efficienza energetica, da una quindicina di anni si è focalizzata esclusivamente sul mondo della ricarica, un settore oggi quanto mai strategico.

Circontrol, la ricarica a 360°

Abbiamo incontrato Circontrol al recente Key Energy di Rimini, dove abbiamo toccato con mano l’ampia offerta di prodotti che la società è in grado di offrire.

Una gamma completa di dispositivi per la ricarica, che copre praticamente tutte le potenze, in AC e DC. Dalle semplici wallbox domestiche da 3,7 kW fino agli High Power Charging da 400 kW, dedicati ad infrastrutture più complesse.

Sistemi adatti quindi ad una ricarica privata, aziendale ma anche predisposti per l’installazione in aree pubbliche, come parchi, centri commerciali, snodi autostradali.

Come ha tenuto a sottolineare Marco Vitali, country manager dell’azienda, «tutto è prodotto in Spagna (nella sede di Viladecavalls, Barcellona) dove è concentrata l’intera filiera: ricerca&sviluppo e produzione finale, ma anche logistica e marketing. Nessuna delocalizzazione».

Solo nel 2020 Circontrol ha iniziato un vero e proprio processo di internalizzazione, partendo da Francia e Italia per estendersi via via agli altri principali mercati. Cavalcando il boom del settore e diventandone un player di primo livello.

Genion One, la ricarica da energia green

Circontrol si è recentemente focalizzata soprattutto sulla ricarica privata “pulita”, cioè derivante da fonti rinnovabili. E alla Fiera di Rimini ha mostrato in anteprima un nuovo dispositivo innovativo, chiamato GENION ONE, pensato proprio in un’ottica di autoproduzione di energia.

«Abbiamo voluto ripensare la ricarica domestica in quanto è qui che si concentra l’energia che dovrebbe provenire da fonte rinnovabile – ci ha spiegato Vitali – GENION è un piccolo dispositivo che si collega alla nostra wallbox domestica e ha come funzione principale quella di consentire al cliente di scegliere se caricare la propria vettura attraverso l’energia prodotta dalla rete o dal proprio impianto fotovoltaico.

È quindi un sistema pensato per le abitazioni che possono sfruttare energia da fonti rinnovabili, tipicamente il fotovoltaico. In questo modo è possibile scegliere di circolare con la propria auto utilizzando solo energia pulita».

Il lancio ufficiale di GENION ONE avverrà in giugno, al Power2Drive di Monaco di Baviera, importante Salone internazionale delle infrastrutture di ricarica e della mobilità elettrica.

