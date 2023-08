Fuell Fllow, l’elettrica di Buell in pre-vendita

Si riaccendono i riflettori sull’elettrica Fuell Fllow, prima moto a zero emissioni ideata da Erik Buell. Rilanciati i pre-ordini online, ora scatta la produzione. Prime consegne nel 2024.



Lo scorso dicembre il noto progettista americano aveva dato notizia del rilancio della sua iniziativa elettrica – inizialmente rallentata dalla pandemia – anticipando la futura uscita sul mercato USA di una moto sportiva, la Fllow appunto, con caratteristiche decisamente interessanti.

Oggi quella moto sembra pronta ad andare in produzione. Il prototipo ha ottenuto la convalida e la campagna dei pre-ordini è stata ufficialmente rilanciata. Insomma, il progetto Fuell Fllow procede e le prime consegne sono previste entro la fine del 2024.

Ricarica super veloce. Anche in versione depotenziata

Le specifiche tecniche della moto rilasciate sette mesi fa sono rimaste relativamente invariate.

Almeno nei valori più importanti. La Fuell Fllow rimane un’elettrica pensata per l’uso quotidiano, con forme essenziali e compatte, che però promette prestazioni decisamente elevate per la categoria.

Il motore, posto sul mozzo posteriore, ha una potenza dichiarata di 35 kW (47 CV), con una coppia di ben 750 Nm. La velocità massima è di 140 km/h, l’accelerazione sulla carta è bruciante (3,5 secondi da 0-100 km/h).

L’autonomia dichiarata sale fino ad un massimo di 240 km nel ciclo urbano, grazie ad una batteria da 10 kWh, che è una componente strutturale del telaio monoscocca in magnesio.

La ricarica è possibile attraverso diversi sistemi. Con il supercharger rapido CCS la moto promette di fare il ‘pieno’ completo in appena 30 minuti.

Dal 20% al 90% addirittura in meno di 15 minuti.

È confermata l’uscita della Fuell Fllow anche in versione depotenziata (Fllow-1) da 11 kW (15 CV), pensata per chi ha ancora poca dimestichezza con le moto sportive. In Italia può essere guidata anche con patente A1.

Tecnologie di sicurezza e connettività

Dando uno sguardo ad altri dettagli, la moto pesa 180 kg e ha due modalità di guida. Presenta un ampio vano di carico (ben 50 litri) ricavato nel finto serbatoio e un display LCD integrato e interattivo, a cui associare la classica App scaricabile via smartphone per la gestione di tutti i dati.

Buell ha inoltre dotato la sua moto di un nutrito pacchetto di tecnologie di ultima generazione. Tra queste, il traction control, l’ABS, la frenata rigenerativa, l’accensione keyless e un sistema di telecamere per il monitoraggio degli angoli ciechi ed avviso anticollisione.

Il progettista fa anche sapere che la sua moto è progettata per essere aggiornabile nel tempo. Batteria, motore, presa di ricarica rapida possono essere sostituiti facilmente e migliorati man mano che la tecnologia avanza.

Al momento costa meno di 10.000 euro

Per quanto riguarda i costi, Fuell Fllow è pre-ordinabile online a 10.495 $ (9.600 euro), cifra al momento scontata rispetto al prezzo di vendita finale che sarà di circa 13.000 $. Confermate le quattro diverse colorazioni.

Ricordiamo che Erik Buell – uno dei nomi più conosciuti nel mondo delle due ruote, padre di quella Buell Motorcycle Company che ebbe il suo massimo splendore in seno alla Harley-Davidson tra il 1998 e il 2009 – si è lanciato nel settore a zero emissioni nel 2019.

Con il suo nuovo brand Fuell ha già prodotto una eBike (Flluid). A ruota sta arrivando la Fllow. Resta da capire se e quando in Italia.

