Free to X a Napoli, Ewiva a San Cesareo

Free to X a Napoli apre la stazione numero 70: è nell’area di servizio Doganella Ovest, sulla Tangenziale. Ewiva inaugura invece a San Cesareo (Roma).

Free to X a Napoli: Doganella Ovest è la stazione n.70

Siamo all’altezza del km 18, in direzione Pozzuoli: sale così a sette il numero delle aree di servizio dotate di colonnine sulla rete campana gestita da Autostrade per l’Italia. Il piano prevede di arrivare a 100 in tutta Italia entro la fine dell’estate. La stazione di Doganella Ovest è dotata di due colonnine HPC con potenza fino a 300kW, ciascuna con 2 connettori CCS2. Non rimarrà l’unica presente lungo il tracciato della Tangenziale di Napoli: presto ne sarà inaugurata una nell’area di servizio Antica Campana Est. Questa nuova installazione porta l’interdistanza media tra stazioni a circa 70 km, avvicinando sempre più l’obiettivo dei 50 km. Ovvero l’interdistanza media delle aree di servizio a livello europeo, in linea con l’Alternative Fuel Infrastructure Regulation – AFIR). In attesa di attivazione altre 9 stazioni, con ulteriori 14 in via di completamento.

Ewiva apre all’uscita del GRA la stazione numero 25 nel Lazio

Ewiva, la joint-venture di Enel X Way e Volkswagen Group, ha invece inaugurato una nuova stazione a San Cesareo, in via Giuseppe Lombardo Radice. Il sito è all’uscita del Grande Raccordo Anulare, a breve distanza dal casello autostradale. Conta su 4 punti di ricarica da 300kW ciascuno. Salgono così a 25 i siti già realizzati da Ewiva nel Lazio, per un totale di circa 100 punti di ricarica. A questi si aggiungono i 2.500 punti di ricarica Enel X Way in tutta la regione. Spiega Federico Caleno, CEO di Ewiva e capo di Enel X Way Italia: “ Il ruolo delle amministrazioni comunali dei piccoli comuni, così come delle grandi città, è fondamentale. L’adesione al progetto da parte del Comune di San Cesareo si è rivelata essenziale. La creazione di un’infrastruttura in una piccola realtà locale offre la possibilità ai cittadini, in primis, di beneficiare della ricarica ultra-veloce di Ewiva. Ma anche a chi viaggia sulle lunghe distanze di trovare una soluzione di ricarica rapida”.