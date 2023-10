Bonus wallbox per privati e condomini: finalmente!

Bonus wallbox, ci siamo. Finalmente dopo ben oltre un anno di attesa. In breve: ai privati contributo fino a 1500 euro e non oltre l’80% del costo. Ai condomini (dispositivi installati nelle parti comuni) fino a 8mila euro. Domande da presentare dal 19 ottobre.

Contributo retroattivo, domande dal 19 ottobre al 2 novembre per il 2022

Ci sono a disposizione 40 milioni di euro per il 2022 e altrettanti per il 2023 nel decreto arrivato in zona Cesarini. Se avete acquistato il dispositivo di ricarica domestico dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022 potete presentare la domanda dalle 12 del 19 ottobre e fino al 2 novembre 203. Questa la finestra utile dedicata a chi ha acquistato la wallbox negli ultimi tre mesi del 2022.

E il 2023? Vale tutto l’anno. Le domande si presenteranno da novembre, si è in attesa di un decreto ulteriore che fissa le date di apertura e chiusura di presentazione della richiesta di rimborso. Attenzione: per essere sicuri di ricevere il contributo è fondamentale avere la ricevuta di presentazione rilasciata dalla piattaforma.

A giorni la piattaforma sarà online

C’è il decreto, pubblicato il 2 ottobre e scaricabile dal link, ma manca la piattaforma informatica. Sarà pronta a giorni come ci hanno rassicurato dal ministero delle Imprese e del made in Italy: “Siamo vicini alla pubblicazione dei decreti attuativi direttoriali e alla conseguente apertura della pagina web per la presentazione delle istanze. La notizia verrà data attraverso un comunicato sul sito Mase che rimanderà alla pagina informativa completa pubblicata sul sito di Invitalia“.

Siamo all’ultimo miglio. Ma cosa finanzia il contributo: “Spese per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica“. Si può avere il rimborso per la progettazione, il collaudo e i costi per la connessione alla rete elettrica. La potenza? Fino a 22 kW.

Poco tempo a disposizione, soprattutto per i condomini

I dispositivi sono dedicati esclusivamente a uso privato e condominiale. Peccato che i 40 milioni del 2022 sono relativi solo a tre mesi, si rischia di vedere una buona parte dei soldi non spesi mentre il beneficiario deve recuperare tutta la documentazione.

Chi ha aspettato il decreto ora dovrà correre per acquistare il dispositivo e cercare un tecnico per l’installazione e la certificazione. Si tratta di un’operazione semplice tecnicamente ma bisogna sempre fare i conti con la burocrazia. Soprattutto per le installazioni negli spazi comuni condominiali.

