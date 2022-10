La wallbox giusta? Trovala sul nostro Aggregatore

La wallbox giusta, che fa per te? Ora la puoi trovare sul nostro aggregatore: è un Listino interattivo, che ti consente ricerche mirate per prezzo, potenza, brand…

La wallbox giusta per te? Cercala con i filtri per prezzo, potenza, brand…

Vaielettrico vuole sempre più essere uno strumento utile, al fianco di chi si avvicina alla mobilità elettrica e vuole essere aiutato nelle sue scelte. Non solo nell’acquisto del veicolo, ma anche della ricarica giusta. Ecco dunque il nostro Aggregatore delle wallbox per la ricarica a casa o in azienda, un Listino intelligente con le caratteristiche di 90 prodotti di 35 aziende. La cosa importante è la possibilità di fare ricerche personalizzate sulle tue esigenze, impostando le caratteristiche della wallbox come la vorresti. Attraverso filtri che consentono di scegliere tra questi parametri:

– Brand

– Prezzo

– Alimentazione (Monofase e/o trifase)

– Potenza nominale (dai più comuni 3,7-7,4 a 11-22kW)

– Connettività (Bluetooth, Ethernet, WiFi, Sim)

– Programmazione oraria

– Gestione dinamica del carico

– Cavo integrato, opzionale o solo socket

Un form per chiederci ulteriori informazioni