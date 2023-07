Fiesta a fine produzione: al suo posto l’Explorer EV

Fiesta a fine produzione: nello stabilimento Ford di Colonia si chiude un epoca, con milioni di pezzi venduti. La fabbrica produrrà ora il Suv elettrico Explorer.

Fiesta a fine produzione, dopo 47 anni e 8 generazioni

Il 7 luglio è una data che resterà nella storia di Ford Europa: dopo 47 anni e otto generazioni l’ultima Fiesta uscirà dalla catena di montaggio di Colonia. Un capitolo glorioso si chiude (in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente) per aprire una nuova era. L’Explorer è il primo modello Ford nato dall’accordo con il gruppo Volkswagen e nasce sulla piattaforma MEB, già utilizzata in diverse auto del gruppo tedesco (tra cui ID.3 e ID.4). È la seconda vettura elettrica Ford ad essere lanciata in Europa dopo la Mustang Mach-e ed è annunciata con un prezzo d’attacco un po’ più contenuto, circa 45 mila euro. Per trasformare la grande fabbrica di Colonia, la prima a emissioni zero, la Ford ha investito 2 miliardi di dollari. Il 12 giugno c’è stata una prima inaugurazione di quella che nel gruppo amerciano è stato ribattezzato Colonia Electric Vehicle Center.

Le catene di montaggio passano al nuovo Suv elettrico

Ma perché cessare la produzione di un modello di enorme successo come la Fiesta? “È arrivato il momento in cui abbiamo bisogno dello spazio per la costruzione del nuovo modello. E siamo trasformando l’impianto Fiesta in un impianto completamente elettrico a batteria. Questo è il motivo per cui abbiamo dovuto prendere la decisione di interrompere la produzione della Fiesta“, ha spiegato Martin Sander, direttore generale di Ford Model E Europe. Ford pianifica di completare la sua transizione al solo elettrico entro il 2030 e prepara un’offensiva che lo porterà entro fine 2024 ad avere nove modelli a batterie in gamma. Il presidente Jim Farley ripete spesso di non temere la concorrenza di Tesla e di essere fiducioso di superare le vendite della marca di Elon Musk entro il 2026. Questo grazie a un’offensiva di modelli che ha come rovescio della medaglia l’uscita di scena di conosciuti modelli a benzina, come la S-Max e il Galaxy, a cui si unisce ora la Fiesta.