Fiat 500 usate: l’elettrica si svaluta di più di quella a benzina? È quel che ha osservato Alfredo, un lettore milanese, visitando una concessionaria. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Fiat 500 usate: 12 mila euro di differenza nel nuovo, 4 mila nell’usato, come si spiega?

“V orrei porre il tema della svalutazione delle EV, secondo me interessante. Oggi in una concessionaria Stellantis ho visto fianco a fianco due 500, una a benzina l’altra elettrica. Immatricolate a maggio 2021 entrambe, 50.000 km entrambe. Differenza di prezzo: solo 4.000 euro in più per la 500e (19.000 contro 15.000). Da nuove la differenza è di circa 12.000 euro, quindi una perdita di valore molto più importante per la 500e che vanifica il risparmio di bollo, tagliandi ecc. Che cosa ne pensate? Un cordiale saluto “ . Alfredo Albertini, Milano

Per valutare bene un’elettrica devi sapere come sta la batteria

Risposta. Nell’esempio fatto dal lettore quella che ci sembra esageratamente alta è la quotazione della 500 a benzina. Nel listino di Quattroruote la versione d’attacco costa oggi 17.700 euro (1.0 Hybrid), la versione top top (Dolcevita) 20.200 euro. Pensare che in tre anni ci sia stata una svalutazione così minima ci sembra difficile. Resta però la domanda di fondo su cui riflettere: le elettriche si svalutano più velocemente delle auto con motori tradizionali? Ovviamente non si può generalizzare, dipende da quanto queste auto sono richieste. Le Tesla, per esempio, mantengono quotazioni piuttosto elevate. E in genere, come riferito da diversi lettori, si nota una certa diffidenza da parte dei concessionari a ritirare elettriche di seconda mano. Con offerte spesso risibili, tanto che molti preferiscono vendere la loro EV sui siti specializzati, tra cui il nostro. Per quel che riguarda la 500e, l’offerta che ha notato Alfredo è abbastanza in linea con le quotazioni che girano. Per essere più precisi occorrerebbe avere un dato che troppo spesso manca nelle inserzioni: la capacità residua della batteria, in questo caso dopo 50 mila km. Nell’esempio fatto dal lettore quella che ci sembraè la quotazione della. Nel listino di Quattroruote la versione d’attacco costa(1.0 Hybrid), la versione top top (Dolcevita). Pensare che in tre anni ci sia stata una svalutazione così minima ci sembra difficile. Resta però la domanda di fondo su cui riflettere: le elettriche si svalutano più velocemente delle auto con motori tradizionali? Ovviamente non si può generalizzare, dipende da quanto queste auto sono richieste.per esempio, mantengono quotazioni piuttosto elevate. E in genere,si nota una certa diffidenza da parte dei concessionari a ritirare elettriche di seconda mano. Con, tanto che molti preferiscono vendere la loro EV, tra cui il nostro. Per quel che riguarda la 500e, l’offerta che ha notato Alfredo è abbastanza. Per essere più precisi occorrerebbe avere un dato che troppo spesso manca nelle inserzioni: lain questo caso dopo 50 mila km.