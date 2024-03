Offerta ridicola dai concessionari per l’usato

Offerta ridicola dai concessionari per vendere un’auto’usata elettrico: lo lamenta Luca, un lettore che intende cedere la sua Audi Q4 e-Tron. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Offerta ridicola: vorrei vendere la mia Q4, perché fanno difficoltà a ritirarla?

“Sono un felice possessore di una EV Audi Q4 e-Tron. Volendo sostituirla con altra elettrica dopo due anni e mezzo e 67.000 km, scopro che tutte le concessionarie di tutti i brand tendono a non ritirare l’usato. Oppure offrono prezzi ridicoli. Sarebbe interessante un servizio da parte vostra in merito. È ridicolo che continuino a sponsorizzare l’acquisto, ma poi fanno difficoltà a ritirarle. P.S. Ho ancora l’auto in attesa di una offerta congrua“. Luca Noario

Meglio venderla tra privati, si spuntano prezzi maggiori

Risposta. Al momento un mercato dell’usato elettrico non è ancora decollato, anche a causa dei consistenti incentivi sull’acquisto del nuovo. E molti concessionari tendono ancora a tenersi fuori da questo business, limitandosi a offerte ridicole come quelle che si è sentito fare Luca. Del genere: se proprio la devo prendere, te la pago una miseria. Altri lettori ci hanno segnalato di essersi trovati nella stessa situazione. Ricordiamo tra gli altri il caso di Gianriccardo, che si è sentito offrire 12 mila euro per la sua VW ID.3 del 2021, con solo 46 mila km. Ormai è ampiamente dimostrato che si spuntano prezzi molto maggiori vendendo da privato a privato, sui portali specializzati. Ricordiamo che anche sul nostro sito c’è una Sezione dedicata proprio all’Elettrico Usato, con le offerte dei lettori. In genere una Q4 con il chilometraggio e l’anno di immatricolazione della Q4 di Luca si trovano annunci con una richiesta di 37-38 mila euro (versione 40 S). Che immaginiamo sia un prezzo ben superiore a quello che si è sentito offrire il lettore. Siamo comunque tenendo monitorato il mercato, per realizzare un report che fotografi la situazione delle elettriche di seconda mano.