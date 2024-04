Felo TOOZ, il “gigante” da 700 km di autonomia

Un vero “peso massimo” su due ruote, che si ricarica in un lampo e promette autonomie fuori categoria. La Felo TOOZ è un nuovo concetto di moto elettrica iper connessa e con tanta energia in corpo da poter alimentare una casa.

Per alzare l’asticella dell’ambizione, il produttore thailandese Smartech Motor ha pescato nel fantascientifico presentando il suo ultimo, mirabolante, modello di moto a zero emissioni. Parliamo di un progetto visionario che ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori al Motor Show di Bangkok.

Felo TOOZ più che una moto elettrica è una sorta di scommessa industriale green, che andrà seguita con attenzione al di là di come evolverà il progetto nel concreto. Progetto che, sulla carta, propone spunti davvero audaci con l’intenzione nemmeno troppo mascherata di rivoluzionare il concetto stesso di moto a batteria.

Touring oversize che va molto lontano

Nata in collaborazione con il sub-brand Felo, la Tooz ha tutto per non passare inosservata. A partire dalla stazza, enorme. In circolazione non ci sarebbe nulla di simile per la categoria. Una massa “visibilmente” notevole che però non sembra precludere prestazioni da supersportiva. Gli unici dati a disposizione parlano infatti di una velocità di punta di 200 km/h e, soprattutto, di un’autonomia pazzesca di circa 720 km (450 miglia) per singola ricarica! Un dato che fa impallidire qualsiasi altra moto elettrica al momento in commercio. E non solo le moto…

Da qui la sensazione che tanta massa serva a nascondere un grande pacco batteria dalla capacità superlativa, in grado inoltre di ricaricarsi in 20 minuti dal 20% all’80% grazie alla compatibilità con il sistema di ricarica rapida di Tipo 2.

Connessa e multimediale

Le performance sono però quasi secondarie rispetto al bagaglio hi-tech che la Felo Tooz si porta dietro. La “regina” delle moto giganti è infatti pensata per offrire a chi si mette in sella un’esperienza di connettività totale con il proprio mondo digitale.

Tutto passa attraverso l’enorme display TFT da 12 pollici (grande come un laptop), che funge da punto nevralgico dell’”intrattenimento” multimediale. Connettendosi con il proprio smartphone, la Felo TOOZ si porta a bordo tutte le app e le funzionalità del telefono, permettendo così di gestire chiamate, messaggi e musica direttamente dal display. Ma non solo: la moto è dotata anche di un sistema audio surround a 6 canali, per un’esperienza sonora totale.

Lo schermo è utilizzato anche dal sistema di navigazione e in futuro, promettono da Smartech, sarà destinatario di altre funzioni avanzate, come un sistema di telecamere a 360 gradi che darà una visione completa dell’ambiente circostante.

Tanta energia… anche per la casa

In questo concentrato di elettronica, tecnologia e batterie, una delle caratteristiche più esclusive della Felo TOOZ è quello di funzionare quasi come fosse una gigantesca power bank su due ruote. La moto infatti, sfruttando la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), può utilizzare la sua enorme riserva di energia non solo per ricaricare i dispositivi elettronici di bordo, ma anche un’intera abitazione.

In sostanza, la batteria del veicolo sarebbe in grado di interagire in modo intelligente con la rete elettrica domestica, immagazzinando e restituendo energia nei momenti di picco.

Alla prova del nove

Naturalmente, siamo davanti ad un prototipo di moto che dovrà essere in grado di mantenere tutte queste promesse anche quando sarà effettivamente su strada. Se, e quando, lo sarà.

Al di là dei gusti estetici e del grande punto interrogativo su come riuscire a maneggiare cotanta massa in strada, Smartech nel suo progetto sembra crederci molto. E, cosa non secondaria, ha l’appoggio del Governo thailandese che sta supportando l’iniziativa, con l’obiettivo di larga scala di mettere il Paese al centro della futura mobilità elettrica su due ruote.

La Felo TOOZ è un primo passo. Certamente una sfida stimolante e da tenere sott’occhio.

