Faccio il 75% in elettrico con la mia plug-in, una BMW 225e: è quel che ci scrive Stefano, che chiede di spezzare una lancia per le auto col doppio motore.

Faccio il 75% in elettrico, uso il termico solo in autostrada

“Seguo il Vostro sito ed ho notato, anche dalle risposte che mi avete dato in passato, il Vostro scetticismo sulle plug-in. Mi permetto, invece, di chiederVi di spezzare di tanto in tanto una lancia in favore di queste auto. Io ho una BMW 225e ed ho percorso sino ad ora il 75% dei km in elettrico; il restante 25% col termico riguarda solo percorrenze autostradali. So che mi direte: sarebbe meglio una elettrica pura, per raggiungere il 100% ed in astratto concordo con Voi. La guida in elettrico, considerazioni ecologiche a parte, è bellissima. Però ho sperimentato sulla mia pelle che la ricarica lontano da casa non è idilliaca come ci viene presentata negli spot pubblicitari. Non sempre si trova la colonnina libera (stendiamo un velo pietoso sulle tariffe), di fronte al bar dove puoi sorseggiare un caffè (“Lei si ricarica e tu ti prendi una pausa”)“.

Non criticate queste auto: l’ottimo a volte è nemico del buono…

“Quindi l’ibrida plug-in (la mia ha 80Km reali di autonomia) consente di guidare sempre in elettrico quando si usa in città o per percorsi extraurbani sotto gli 80Km. E di accendere il termico solo nei lunghi viaggi autostradali. Forse una maggiore attenzione verso questa tipologia di auto potrebbe indurre coloro che vorrebbero usare l’elettrico, ma sono frenati dalle difficoltà di ricarica, ad avvicinarsi a questo mondo. Siamo tutti d’accordo: 100% elettrico è meglio di 75% ma…. 75% è meglio di zero. L’ottimo, a volte, è il nemico del buono. Vi allego anche lo screenshot di un viaggio autostradale e di un viaggio extraurbano“Cordiali saluti“. Stefano Mazzucchelli

Risposta. Noi non critichiamo le auto ibride plug-in per partito preso. Ma censuriamo l’uso improprio che spesso se ne fa, con un tipo di utilizzo che è l’opposto di quello (ideale) descritto da Stefano. Il fatto è che queste macchine col doppio motore costicchiano e nella maggior parte dei casi sono acquistate da aziende che poi le danno in uso ai propri collaboratori. Questi ultimi, un po’ per pigrizia (ricaricare richiede più tempo), un po’ per comodità (documentare le spese è più complicato) finiscono per usare quasi solo il motore termico. Rendendo inutile (e anzi dannosa, perché aggiunge peso) la presenza del propulsore elettrico. Questo è il problema, documentato da diverse indagini.