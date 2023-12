Fa solo 260 km la mia 500e, torno al vecchio motore

La mia 500e fa solo 260 km, invece di 320, se non mi sostituiscono la batteria la vendo e torno al vecchio motore (termico), ci scrive Luca, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Fa solo 260 km la mia 500e, o mi cambiano la batteria o…

“Ho una Fiat 500 elettrica immatricolata in maggio 2023, una 42kWh con autonomia 320 km. Da un mese a questa parte la ricarica avviene per km 260: ciò vuole dire che ho perso circa il 20 % della ricarica. L’auto ha 8.800 km, mi rivolgerò all assistenza e spero mi sostituiscano la batteria, altrimenti la venderò e tornerò al vecchio motore. Le ricariche alle colonnine sono troppo care, 0,69 cent, ma ho la fortuna di caricare gratis al lavoro. Cosa che, se si volesse incentivare la vendita delle EV, bisognerebbe trovare una strategia tra imprese e governo. Non sarebbe male. Saluti“. Luca Antonellini

Sostituzione esclusa, ma se ricarica gratis perché cambiare?

Risposta. Ci sentiamo di escludere che la Fiat si renda disponibile a sostituire la batteria. È del tutto normale che, come abbiamo scritto mille e più volte, in inverno con il freddo, l’autonomia cali. Mentre non è affatto normale che nessuno avverta il compratore di un’auto elettrica di mettere in conto questa riduzione della percorrenza. Che, peraltro, si verifica anche quando si viaggia a velocità elevate. Intendiamoci, i concessionari non sono obbligati a farlo, ma sarebbe logico informare chi compra delle caratteristiche principali del bene da acquistare. Resta il fatto che, per chi ricarica gratis al lavoro, vendere la propria 500e ci sembra una decisione un po’ azzardata. Non è che il pieno di benzina lo regalino e, viaggiando a costo zero, si recupera almeno una parte della differenza di prezzo tra Cinquino termico e Cinquino elettrico. Considerando anche che quest’ultimo è infinitamente più piacevole da guidare, oltre che un po’ più spazioso.