Il Generale Inverno taglia l’autonomia: che fare?

Il Generale Inverno quanti km toglie alla mia Volkswagen ID.3, chiede Gabriele? Possibile che si scenda tanto? E come difendersi con una Tesla 3?

Il Generale Inverno quanti km toglie alla ID.3? E come difendersi in Tesla a -20?

“Vorrei chiedere se sia normale che la mia Volkswagen ID.3 del 13/09/2023, dai 400/450 km che mi avevano detto, ora nel periodo invernale non arrivi neanche a 300“. Gabriele Donà.

“Sono un soddisfatto possessore di una Tesla Model 3 e volevo chiedere consiglio su come gestire al meglio la batteria nel periodo invernale. Soprattutto a gennaio: sarò in montagna, dove le temperature di solito si abbassano a -20 gradi. La macchina sarà parcheggiata all’esterno, potrò però usufruire di una presa per collegare il ‘carichino’. Un grande grazie per quello che state facendo“. Antonio Carzaniga

Ecco quanto si perde e che cosa si può fare

Risposta. Il freddo di questi giorni ripropone il tema del taglio dell’autonomia reale, su cui molti acquirenti di auto elettriche sono del tutto impreparati. Anche perché i venditori spesso omettono di dare un’informazione essenziale come questa. Nel caso della VW ID.3 77 kWh un sito specializzato come EV Database con temperature sottozero registra un calo importante: in città 340 km, in autostrada ad alta velocità addirittura 250. Per la Tesla Model 3 Long Range rispettivamente 385 e 345 km. Quindi per la ID.3 siamo in lena con quanto registrato da Gabriele. Quanto ai consigli per mitigare gli effetti del freddo, coprirla con un telo termico se la si lascia al gelo, come nel caso di Antonio, è buona pratica. È suggerito poi impostare il preriscaldamento di batteria e abitacolo, cosa che si può fare con l’app anche da remoto, in modo da iniziare il viaggio con la temperatura corretta. Lo si può fare da remoto, utilizzando l’app sul telefonino, in modo da ripartire con le giuste temperature e consumare meno. Sul sito ufficiale Tesla, comunque, ci sono tutti i suggerimenti per fronteggiare anche il Generale Inverno.

