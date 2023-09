Ewiva, VW, Audi, e Toyota: settimana flash

Ewiva: plug&charge su tutta la rete – Nuova VW Tiguan plug-in: 100 km in elettrico – Più autonomia per Audi Q4 – Suv Toyota in arrivo / Settimana flash.

Ewiva abilita la ricarica senza tessere né app su tutta la rete

Ewiva, la joint-venture di Enel X Way e Volkswagen Group, ha annunciato l’introduzione della funzionalità Plug&Charge su tutte le stazioni di ricarica ultra-veloce in Italia. Grazie a questa integrazione, le vetture elettriche abilitate al sistema (poche, per ora) potranno ricaricare senza l’utilizzo di app o tessere. Una volta raggiunta la stazione di ricarica High Power Charging, è sufficiente staccare il connettore dalla colonnina e collegarlo al veicolo. La colonnina riconosce automaticamente la vettura e il profilo utente a essa collegato, ed in pochi secondi avvia in autonomia la ricarica. Per terminare l’operazione, invece, è sufficiente premere il pulsante stop sulla colonnina, staccare il connettore dall’auto, riporlo e ripartire. Recentemente Evviva ha ampliato a 5 città italiane la sperimentazione che permette di pagare la ricarica con carta di credito o debito. (bancomat).

In arrivo la Tiguan plug-in con autonomia fino a 100 km

Buona notizie per chi preferisce le ibride plug-in alle elettriche. Non solo la Passat: anche la terza generazione della Tiguan, in arrivo nel 2024, avrà un’autonomia elettrico fino a 100 km. Nascerà sulla piattaforma trasversale modulare (MQB evo) di Volkswagen e si chiamerà Tiguan eHybrid. Le motorizzazioni saranno le stesse della nella nuova Passat, con 204 o 272 CV di potenza e una batteria da 19,7 kWh di capacità netta. Tanto per dare un termine di paragone: la piccola Smart solo elettrica ha 18 kWh di batteria. Migliora anche la ricarica AC, da 3,6 a 11 kW e, soprattutto, sarà possibile caricare in corrente continua fino a 50 kW.